Cloud Technologies z najlepszym wynikiem kwartalnym od 5 lat

Przychody Cloud Technologies w kluczowym dla spółki segmencie sprzedaży danych wzrosły o 49,8%.

Przychody w kluczowym dla spółki segmencie sprzedaży danych wzrosły o 49,8% w ujęciu rocznym i wyniosły 9,8 mln zł, co jest najlepszym wynikiem kwartalnym w historii grupy. Zysk netto wyniósł 5,1 mln zł, zwiększył się więc o blisko 80% rok do roku.

Wysokomarżowy segment sprzedaży

Cloud Technologies to spółka działająca w segmencie DataTech. Stworzyła hurtownię danych o zainteresowaniach użytkowników Internetu oraz autorską technologię do integracji i zarządzania danymi, czyli Data Management Platform.

Spółka dostarcza wysokiej jakości dane do targetowania reklam cyfrowych, których odbiorcami są globalne domy mediowe i agencje marketingu online. Dane gromadzone i przetwarzane przez Cloud Technologies pozwalają marketerom na personalizację kampanii reklamowych. Jak wynika z prognoz firmy badawczej eMarketer, w tym roku już 2/3 globalnych budżetów reklamowych trafi właśnie do kanałów cyfrowych, co generuje rosnący popyt na wysokiej jakości dane o Internautach.

- Zgodnie ze strategią rozwoju skupiliśmy się na wysokomarżowym segmencie sprzedaży danych, dzięki czemu ponownie wypracowaliśmy bardzo dobre wyniki. W III kwartale uzyskaliśmy rekordową sprzedaż w tym segmencie - blisko 10 mln zł. Udział sprzedaży danych w przychodach ogółem przekroczył 80%, a marża segmentu wynosi obecnie już 63,2%. Rosnący rynek reklamy cyfrowej zwiększa popyt na dostarczane przez nas dane – mówi Piotr Prajsnar, prezes Cloud Technologies.

Najlepsze wyniki kwartalne

W III kwartale tego roku Cloud Technologies wypracowało przychody w wysokości 12,3 mln zł i zysk netto w wysokości 5,1 mln zł.

Dzięki koncentracji na segmencie sprzedaży danych spółka po raz kolejny poprawiła wyniki, osiągając rekordowe wskaźniki.

EBITDA w kluczowym dla spółki segmencie sprzedaży danych wyniosła 6,2 mln zł, co oznacza wzrost o 39,9% r/r. Marżowość EBITDA sprzedaży danych sięgnęła 63,2%.

W ujęciu od początku roku, czyli od 1 stycznia do 30 września br., spółka wypracowała zysk netto w wysokości 11 mln zł, a EBITDA sięgnęła 15,1 mln zł.

Przedstawione wartości uwzględniają korekty obejmujące program motywacyjny oraz umorzenie dotacji PFR. Rozpoznany koszt programu motywacyjnego wpłynął na zysk netto, EBITDA oraz EBITDA segmentów, obciążając w III kw. segment pozostałe kwotą 0,6 mln zł.

- Wypracowaliśmy najlepszy wynik kwartalny od 2017 roku, a EBITDA kluczowego dla nas segmentu sprzedaży danych wyniosła, po raz pierwszy w historii spółki, ponad 6 mln zł. Na uwagę w wynikach III kwartału zasługują wysoka marżowość EBITDA i zysku netto, wynoszące powyżej 40%, oraz wzrost przychodów zachowany już trzeci kwartał z rzędu. Jednocześnie utrzymujemy odpowiedni poziom gotówki, zabezpieczający realizację celów naszej strategii rozwoju, w tym m.in. skup akcji własnych - komentuje Piotr Soleniec, dyrektor finansowy i członek zarządu Cloud Technologies.

W drodze na główny rynek GPW

Cloud Technologies jest w trakcie przejścia z NewConnect na główny rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. 10 listopada br. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt Cloud Technologies, który spółka złożyła 8 sierpnia br.

W związku z przejściem na główny parkiet Cloud Technologies spodziewa się wzrostu płynności akcji oraz zainteresowania spółką ze strony inwestorów instytucjonalnych oraz inwestorów zagranicznych, którzy w przyszłości mogą stać się jej akcjonariuszami.