Coca-Cola HBC usprawnia logistykę w Europie razem z SAP i Shippeo

Cyfryzacja łańcucha dostaw to jeden z kluczowych trendów biznesowych. Globalne wyzwania stawiają wiele firm w trudnej sytuacji. Dodatkowo, jak pokazują badania PwC, aż 83% menedżerów uważa, że systemy digital supply chain, w które zainwestowali nie spełniły całkowicie pokładanych w nich oczekiwań. Jednak, aż 86% respondentów wskazało, że inwestycje w cyfryzację logistyki i łańcuchów dostaw są koniecznością. Z kolei jak pokazuje raport Oxford Economics przygotowany na zlecenie SAP, reagowanie w czasie rzeczywistym jest postrzegane jako główna bariera dla sukcesu łańcucha dostaw przez 40% ankietowanych menedżerów.

Jedną z firm, która postanowiła zainwestować w narzędzia pozwalające monitorować łańcuchy dostaw w czasie rzeczywistym, ponieważ w tym widzi jedną z głównych wartości rozwiązań z segmentu digital supply chain, jest Coca-Cola HBC.

Logistyczne wyzwanie 29 krajach

Jako jeden z największych na świecie partnerów rozlewniczych The Coca-Cola Company, Coca-Cola Hellenic Bottling Company AG (Coca-Cola HBC) działa w niezwykle złożonym środowisku. Firma jest aktywna na 29 rynkach, gdzie jest wyłącznym partnerem globalnego love brandu i obsługuje 715 milionów konsumentów. Celem organizacji jest utrzymanie pozycji wiodącego gracza w swoim segmencie rynku spożywczego.

Aby zrealizować ten plan, przedsiębiorstwo zdecydowało się wdrożyć rozwiązania cyfrowe, które pozwolą jej przejść z modelu reaktywnego planowania procesów logistycznych na modus operandi zbudowany wokół dokładnej analizy predyktywnej. Coca-Cola HBC potrzebowała rozwiązania zapewniającego monitorowanie transportu w czasie rzeczywistym, co pomogłoby jej usprawnić logistykę, poprawić współpracę z przewoźnikami i podnieść wskaźniki terminowych dostaw do klientów.

Skala wyzwania była ogromna – z rozlewni firmy w ciągu roku wyjeżdża ponad 200 000 w pełni zatowarowanych ciężarówek. Ponieważ do tej pory Coca-Cola HBC korzystała z rozwiązań łańcucha dostaw starszej generacji, mogła tylko w ograniczonym stopniu monitorować dostawy w czasie rzeczywistym, co miało negatywny wpływ na efektywność logistyczną. Firma zdecydowała się sięgnąć po technologie SAP S/4HANA i rozwiązanie Shippeo SAS, aby zoptymalizować, unowocześnić i zdigitalizować swoje łańcuchy dostaw.

– Skala i złożoność naszej działalności wymagają dużego wysiłku administracyjnego i koordynacji z przewoźnikami, co sprawia, że obsługa procesu logistycznego jest czasochłonna. Dzięki integracji SAP S/4HANA z rozwiązaniem zapewniającym monitoring transportu w czasie rzeczywistym, usprawniliśmy operacje logistyczne i poprawiliśmy terminowość dostaw do naszych klientów – zauważa Valentin Radu, Logistics Technology and Automation Manager, Coca-Cola HBC.

Szybkie wdrożenie i wymierne efekty

W ramach trzymiesięcznego projektu, Coca-Cola HBC wdrożyła platformę SAP S/4HANA i wykorzystała SAP Integration Suite do płynnej integracji z platformą monitorującą transport w czasie rzeczywistym Shippeo SAS oraz innymi systemami logistycznymi. Po implementacji rozwiązania dla ponad 100 przewoźników i partnerów w 12 jednostkach biznesowych w dwóch falach, Coca-Cola HBC może teraz śledzić dostawy ładunków w czasie rzeczywistym, zmniejszając koszty transportu przy jednoczesnej poprawie poziomu usług i terminowości dostaw.

Algorytm uczenia maszynowego Shippeo oblicza dokładny szacowany czas przybycia dostawy i przekazuje go w czasie rzeczywistym dostawcom i klientom. Coca-Cola HBC może identyfikować transporty o krytycznym znaczeniu dla firmy i reagować z wyprzedzeniem na możliwe opóźnienia, dostarczać zautomatyzowane dowody dostawy, proaktywnie zarządzać transportami, usprawniać procesy i wykorzystanie zasobów oraz skuteczniej informować wszystkie podmioty zaangażowane w proces logistyczny. Dzięki wykorzystaniu technologii SAP, wiele procesów zostało zautomatyzowanych i nie wymaga już tak dużego zaangażowania zespołu firmy.

Po osiągnięciu pierwotnych celów w zakresie śledzenia dostaw, Coca-Cola HBC wdraża chmurowe rozwiązanie SAP i Shippeo na kolejnych rynkach, dążąc do zwiększenia odsetka dostaw śledzonych w czasie rzeczywistym z 50% do ponad 70%. Wykorzystuje również analizę danych w celu poprawy zarówno poziomu usług, jak i produktywności.

– Oczekiwania związane z terminowością dostaw, obejmujące zarówno dostawy następnego dnia, jak i dostawy w tym samym dniu, stale nabierają na znaczeniu wśród klientów. Wzrost tych oczekiwań wywiera rosnącą presję na funkcjonowanie łańcuchów dostaw. W celu skutecznego zaspokojenia tych coraz wyższych potrzeb, przedsiębiorstwa oferujące produkty i usługi koniecznie muszą wypracować strategie umożliwiające im utrzymanie tempa zmian na rynku. W tym kontekście narzędzia wspomagające cyfrowy łańcuch dostaw stanowią istotne narzędzie, umożliwiające nie tylko monitorowanie procesu transportu w czasie rzeczywistym, ale również umożliwiające szybką reakcję na wszelkie napotkane trudności – zauważa Adam Adamczyk, Head of Digital Supply Chain w SAP.