Coca-Cola przesiada się na hybrydowe Toyoty i Skody

Coca-Cola HBC zobowiązała się do 2040 roku osiągnąć zerową emisję netto w całym łańcuchu wartości. Jednym z kroków do realizacji celu jest wdrożenie programu Green Fleet, w ramach którego marka nawiązała współpracę z Arval Service Lease Polska. W ramach kontraktu Arval dostarczył do floty Coca-Cola HBC m. in. 389 pojazdów hybrydowych.