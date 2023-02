Colruyt udostępnia autonomiczne sklepy innym detalistom

Colruyt rozwija potencjał technologiczny

Wewnętrzny zespół ds. innowacji Grupy Colruyt, Smart Technics, od pewnego czasu opracowuje technologię dla bezobsługowych koncepcji sprzedaży 24/7. W dwóch belgijskich lokalizacjach detalista otworzył już autonomiczne sklepy pod szyldem Okay Direct, a także opracował koncepcję bezzałogowego cateringu „Spar for You” z inteligentnymi lodówkami i spiżarniami. Co więcej, własna sieć fitness Jims również zaczęła oferować takie inteligentne automaty.

Autonomiczne sklepy dostępne dla detalistów

Teraz Colruyt Group nawiązuje strategiczne partnerstwo z Innovend, holenderskim dostawcą automatów vendingowych. Celem jest sprzedaż technologii stojącej za autonomicznymi konceptami innym detalistom. Obie strony będą rozwijać nowe produkty i usługi, zarówno dla sektora B2B, jak i B2C, od małych automatów po większe sklepy.

Pierwszy efekt tej współpracy zaprezentują na targach detalicznych EuroShop w Düsseldorfie w przyszłym tygodniu: będzie to inteligentna lodówka, którą łatwo dopasować do różnych lokalizacji i która nadaje się również do zastosowań poza sektorem spożywczym. Colruyt i Innovend wspólnie opracują również nowe rozwiązania cateringowe „Spar For You”.