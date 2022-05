Comarch uruchamia nową platformę do testowania wysyłki faktur. Jest zgodna z KSeF

Dodatkowo Comarch uruchomił platformę demo pozwalającą sprawdzić, jak wygląda sam proces wysyłania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem Comarch EDI. Demo dostępne jest zarówno dla klientów firmy, jak i osób, które nie są użytkownikami jej systemów.

Uruchomiony 1 stycznia 2022 roku jako rozwiązanie dobrowolne Krajowy System e-Faktur, popularnie nazywany KSeF, jest oficjalną platformą rządową do wysyłania, odbierania i przechowywania faktur ustrukturyzowanych. Celem polskiego Ministerstwa Finansów jest wprowadzenie obowiązku korzystania z KSeF dla wszystkich podatników w Polsce w II kwartale 2023 roku. Polscy przedsiębiorcy mają więc około 12-stu miesięcy na to, by przygotować się na elektroniczną wymianę faktur.

Comarch EDI jest w pełni zintegrowany z KSeF. Użytkownicy platformy mogą więc za jej pomocą wysyłać/odbierać faktury ustrukturyzowane i rejestrować je w Krajowym Systemie e-Faktur. Cały proces integracji został przeprowadzony w taki sposób, aby klienci Comarch EDI mogli uzyskać pełną zgodność z KSeF bez ponoszenia znaczących kosztów czy wprowadzania jakichkolwiek poważnych zmian w ich środowiskach IT.

Dla firm, które chciałyby sprawdzić, jak będą wyglądały ich procesy wymiany dokumentów po przejściu na e-fakturowanie, Comarch przygotował również dedykowane demo systemu Comarch EDI. Za jego pomocą klienci firmy mogą sami we własnym zakresie – i na własnych dokumentach – przetestować komunikację na linii Comarch-KSeF i zobaczyć, z jaką łatwością można przesyłać i rejestrować w KSeF faktury ustrukturyzowane.

Co ważne nie tylko obecni klienci Comarch mogą przetestować wysyłanie faktur do KSeF. Istnieje scenariusz stworzony specjalnie dla osób, które nie korzystają z żadnego z systemów firmy. W ich przypadku wystarczy, że wejdą one na stronę z zapisem na demo i zarejestrują się poprzez formularz zgłoszeniowy. Comarch następnie prześle na podany przez nich adres e-mail dane dostępowe do platformy demo.