Corner Shop - tu testuje się idelane doświadczenie zakupowe po pandemii

fot. Capgemini Corner Shop

CornerShop w Londynie to sklep przyszłości, który bada transformację procesu zakupowego i zmieniającego się sposobu zaangażowania klientów w nowej rzeczywistości. Stworzony przez Capgemini, SharpEnd i The Drum Labs, zaprojektowany jest jako środowisko testowe dla marek, sprzedawców i konsumentów i ma na nowo zdefiniować doświadczenia zakupowe w świecie po pandemii.

Gdy odwiedzający wejdzie do sklepu, jego telefon komórkowy stanie się pilotem, który poprowadzi go przez sklepową przestrzeń, dając jednocześnie wgląd w wykorzystywane technologie. Znajdują się tam rozwiązania oparte o uczenie maszynowe (ML), rozszerzoną rzeczywistość (AR), widzenie komputerowe oraz laserowy, zdalny system czujników (LIDAR) i oprogramowanie fotogrametryczne, które pozwala na tworzenie dokładnych modeli 2D i 3D na podstawie zdjęć wykonanych aparatem fotograficznym.

- Ten innowacyjny sklep łączy rzeczywiste produkty, najnowsze technologie i spersonalizowane doświadczenia, a wszystko, co się w nim znajduje, zostało opracowane na podstawie spostrzeżeń zebranych w wyniku globalnych badań i analiz danych – mówi Łukasz Ulaniuk, szef działu cyfrowej transformacji miejsca pracy w Capgemini.

W sklepie klienci będą witani w spersonalizowany sposób i będą mieli możliwość dostosowania fizycznej przestrzeni do swoich preferencji, na przykład w postaci dzieł sztuki wyświetlanych na ścianach i ekranach. Użytkownicy będą też mogli stworzyć swojego cyfrowego bliźniaka, a następnie oglądać w wirtualnej przymierzalni ubrania bez ich fizycznego przymierzania, przekształcone w obraz cyfrowy odwzorowany na pełnowymiarowym inteligentnym lustrze. Z kolei dzięki połączeniu aplikacji mobilnej, AR i ekranów cyfrowych, użytkownicy będą mogli dzielić się swoimi indywidualnymi potrzebami i preferencjami, aby poprzez inteligentne filtrowanie dostać się do właściwych produktów w sklepie. Dzięki podpowiedzi technologii klienci bedą też mogli wybrać tylko tyle produktów żywnościowych, ile dokładnie potrzebują, unikając marnowania żywności i opakowań.