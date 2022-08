Cosmo Group uruchomiło wirtualną przymierzalnię paznokci

COSMO Group to firma oferująca produkty do stylizacji i pielęgnacji paznokci, która zaufała wiedzy Netguru do stworzenia aplikacji Color Match NEONAIL - która ma pomóc potencjalnym klientom wybrać odpowiedni kolor.

Jakie były oczekiwania?

Naturalny i realistyczny efekt 3D kolorowych paznokci w czasie rzeczywistym

Funkcjonalna i łatwa w obsłudze aplikacja, która jest połączona z platformą e-commerce, umożliwiając użytkownikom kupowanie produktów po ich przetestowaniu,

Aplikacja, która reaguje na wiele platform i urządzeń (nie tylko najnowsze iPhone'y), dostępna na iOS i Android.

W konsekwencji powstała aplikacja, która jest swego rodzaju wirtualną przymierzalnią paznokci.