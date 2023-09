Coveris wzmacnia przywództwo w zakresie zrównoważonego rozwoju opakowań

Kilka lat temu firma Coveris wprowadziła strategię zrównoważonego rozwoju „No Waste”, ukierunkowaną na walkę z odpadami we wszelkich postaciach. W ramach tej strategii firma rozpoczęła niedawno, pod nazwą ReCover, swoją działalność w dziedzinie recyklingu. Zatrudnienie dr Martina Berlekampa, uznanego eksperta ds. zrównoważonego rozwoju, dopełnia przygotowania firmy Coveris, wspierając ją w realizacji całego programu zarządzania środowiskowego i społecznego (ESG) oraz urzeczywistnienia aspiracji do stania się liderem w dziedzinie zrównoważonego rozwoju - informuje producent.

Jak dodaje, Martin Berlekamp, który otrzymał tytuł doktora chemii na Uniwersytecie w Münster w Niemczech, wnosi ze sobą bogatą wiedzę branżową i udokumentowane doświadczenie w zakresie zrównoważonego rozwoju i ESG. Martin, który wcześniej stał na czele działu zrównoważonego rozwoju w Grupie adapa (dawniej Schur Flexibles), od ponad pięciu lat konsekwentnie kieruje skutecznymi inicjatywami na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Jego doświadczenie na globalnym rynku opakowaniowym obejmuje kluczowe role w działalności badawczo-rozwojowej (R&D), zarządzaniu produktami i rozwojowi technologii w firmach będących liderami branży, jak Klöckner Pentaplast i Liveo Research (dawniej Bilcare Research). Martin Berlekamp był zaangażowany w kształtowanie przyszłości sektora opakowaniowego poprzez aktywny udział w głównych stowarzyszeniach branżowych i grupach zadaniowych.

- Coveris aspiruje do przewodzenia w dążeniach europejskiego sektora opakowaniowego do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Wyjątkowe doświadczenie Martina doskonale pasuje do naszych celów zrównoważonego rozwoju i pomoże nam i naszym klientom je osiągnąć - moi Christian Kolarik, dyrektor generalny (CEO) Coveris.

Coveris jest wiodącym europejskim producentem opakowań. Wytwarza elastyczne opakowania dla najbardziej prestiżowych marek na świecie: od opakowań na żywność, karmę dla zwierząt, artykuły medyczne, aż po produkty przemysłowe i rolnicze. Dzieli się na trzy jednostki biznesowe: folie, materiały elastyczne i papier. Wspólnie z klientami Coveris wciąż opracowuje nowe, atrakcyjne i zrównoważone opakowania, całkowicie zgodne z wizją zrównoważonego rozwoju No Waste. W ramach realizacji tej wizji firma utworzyła ostatnio osobną jednostkę biznesową ReCover, która łączy wszystkie etapy pozyskiwania i przetwarzania odpadów na rzecz recyklingu tworzyw sztucznych w obiegu zamkniętym. Grupa Coveris z siedzibą w Wiedniu ma 29 oddziałów w regionie EMEA i zatrudnia ogółem 4100 pracowników.