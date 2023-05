Cyfrowa rewolucja w handlu: 70 proc. zautomatyzowanych prac do 2025 roku

Jak wynika z raportu Incosiv i Verizon „Retail Study 2023”, sprzedawcy muszą przyjąć zasady cyfrowej transformacji i dostosowywać swoje kanały sprzedaży do nowych okoliczności.

To, że sklepy online potrzebują ciągłych udoskonaleń, jest oczywiste: konsumenci, zwłaszcza przedstawiciele najmłodszych grup, coraz chętniej kupują w ten sposób, mają też coraz większe oczekiwania. Producenci muszą zadbać o to, by witryny internetowe i aplikacje zakupowe nie rozczarowywały klientów.

Kupować ma się łatwo i sprawnie, nie zaszkodzi też wirtualna przymierzalnia, czy możliwość dopasowania mebla lub dodatków do wnętrza. Konsumenci przyzwyczaili się też do różnych technik rekomendacji, które stosują sklepy w celu zachęcenia ich do dodatkowych zakupów. Stąd rosnąca popularność wykorzystywania algorytmów opartych na Sztucznej Inteligencji. Dotyczy to także sklepów stacjonarnych.

Co zrobić, żeby sklep się podobał?

Chociaż sprzedawcy z obu sfer - stacjonarnej i online - zgłaszają ogólne zadowolenie klientów z obsługi, to cyfrowi konsumenci wykazują wyższy stopień satysfakcji. Więcej właścicieli e-sklepów niż sklepów tradycyjnych przyznaje, że ich strategie ulepszające obsługę klienta przynoszą pozytywne rezultaty. Jedynie 25 proc. reprezentantów handlu stacjonarnego jest usatysfakcjonowanych z digitalizacji swojego biznesu, w porównaniu do 60 proc. sprzedawców online. Wniosek? Detaliści czują potrzebę zwiększenia efektywności operacyjnej w swoich sklepach stacjonarnych. Co mogą zrobić, aby ich klienci bardziej docenili starania o ich doświadczenia zakupowe?

– Propozycji wdrożeń technologicznych w sklepie pod kątem budowania doświadczeń kupujących już dziś jest sporo, a ich lista stale się wydłuża. Może to być cyfrowe, interaktywne oznakowanie produktów, rozbudowanie funkcji aplikacji mobilnej o wskazówki dotyczące drogi w sklepie do konkretnego produktu, spersonalizowane promocje czy możliwość skanowania i opłacenia zakupów za pomocą smartfona – tłumaczy Adam Sienkiewicz, Head of Sales z firmy Sagra Technology, specjalizującej się w usługach IT dla firm z sektora handlu. – Warto podkreślić, że rozwiązania te mają dodatkowe znaczenie dla poprawy wydajności, co jest dziś dla handlowców ogromną wartością. Wszystko, co usprawnia zakupy klientom, wpływa również na poprawę płynności procesów w samym sklepie, np. odciążając pracowników z części zadań – dodaje ekspert.

Według raportu, w 2025 roku już prawie wszyscy detaliści mają posiadać terminale samoobsługowe, zwłaszcza w sklepach spożywczych.

2023: doświadczenie ustępuje miejsca wydajności

Handlowcy skupiają się na usprawnieniu operacji i zwiększeniu wydajności. Trend ten wynika m.in. z problemów związanych z dostępnością siły roboczej czy zakłóceniami w łańcuchu dostaw. W jakie technologie detaliści będą w 2023 roku inwestowali najwięcej? Według raportu, będą to narzędzia poprawiające zarządzanie zapasami (92 proc.), uefektywniające operacje (86 proc.) i zwiększające produktywność pracowników sklepów (82 proc.).

Potrzebę zwiększenia inwestycji technologicznych w powyższych obszarach potwierdza odnotowany w badaniu spadek zadowolenia z wydajności operacyjnej sklepu i produktywności pracowników w 2022 roku. Dlatego dziś sprzedawcy powinni bardziej skupić się na poprawie wydajności niż kolejnych innowacjach związanych z doświadczeniami zakupowymi klientów. Choć oczywiście, jak pokazuje badanie, nadal jest to istotne dla handlowców, zwłaszcza w odniesieniu do sklepów specjalistycznych.

Perspektywy wdrożenia: Efektywność operacyjna

Detaliści coraz chętniej inwestują w technologie zwiększające efektywność operacyjną, chcą tym samym usprawnić procesy i zmniejszyć koszty. Jednym z priorytetów stała się poprawa zarządzania zapasami w czasie rzeczywistym. Wzrośnie również wykorzystanie Sztucznej Inteligencji do usprawnienia operacji, przewiduje się, że do 2025 roku aż 9-krotnie.

– W obliczu problemów z płynnością łańcucha dostaw handlowcy skupiają swoje technologiczne inwestycje w rozwiązania poprawiające płynność i efektywność operacji. Nie powinno to dziwić, bo doświadczenia z ostatnich kilku lat dobitnie pokazały firmom, jaki wpływ ma chociażby ograniczona dostępność pracowników na zaopatrzenie, porządek na półkach czy jakość obsługi klientów. Duże znaczenie będą tutaj miały rozwiązania wykorzystujące inteligentne algorytmy – tłumaczy Adam Sienkiewicz.

Automatyzacja pracy

Wdrożenia związane z robotami wspierającymi klientów w zakupach to nadaj raczej pojedyncze ciekawostki, ale wszystko wskazuje na to, że w ciągu najbliższych kilku lat ich wykorzystanie będzie rosło, szczególnie w sklepach spożywczych. Urządzenia te mogą być wykorzystywane m.in. do uzupełniania zapasów na półkach oraz kompletowania i pakowania produktów, poprawiając wydajność operacyjną i zmniejszając koszty pracy.

Według raportu „Retail Study 2023”, detaliści z branży spożywczej oczekują, że liczba zautomatyzowanych zadań w sklepach wzrośnie z 22 proc. w 2022 roku do 71 proc. w 2025. W przypadku sklepów specjalistycznych w 2022 roku zautomatyzowanych zadań było 34 proc., w 2025 ma to być 70 proc. Wzrost ten będzie skutkował zmniejszeniem zapotrzebowania na personel w sklepach, ale nie będzie to rewolucyjna redukcja. Z raportu wynika, że handel czeka zmniejszenie zatrudnienia w sklepach o 13 proc. Jednak nie wszyscy planują zwolnienia, bo co piaty właściciel sklepu twierdzi, że dzięki wdrożeniom przesunie swoich pracowników do innych zadań, skupionych m.in. na poprawie doświadczeń klientów.