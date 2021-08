Cyfryzacja stworzy nowe stanowiska pracy. Jakie umiejętności będą potrzebne?

Do transformacji cyfrowej firmy trzeba przekonać każdego jej pracownika - mówi Joanna Wyrębowska, Partner Wyser Digital. Fot. materiały prasowe

Transformacja cyfrowa przyspieszyła na skutek pandemii, co wymusza poszukiwanie pracowników o nowych kompetencjach. Będą one niezbędne we wszystkich branżach, nie tylko IT i będą związane przede wszystkim z pozyskiwaniem, przetwarzaniem i interpretacją danych. Zwiększy się zapotrzebowanie na pracowników w takich obszarach, jak e-commerce, digital marketing, automatyzacja procesów i wielu innych.

Firmy w rózny sposób rozumieją to, czym jest digitalizacja.

Cyfryzacja stworzy lub zmieni stanowiska pracy. Niektóre z nich już znamy.

Pracownicy firm, które się digitalizują powinni posiadać przede wszystkim kompetencje analityczne.

Pandemia przyspieszyła cyfrową transformację

Raport „Digital transformation” został przygotowany przez firmę Wyser, wyspecjalizowaną w ramach Gi Group w rekrutacji na najwyższe stanowiska menedżerskie. Przygotował go zespół rekruterów Wyser na podstawie rozmów z klientami z trzynastu krajów: Brazylii, Bułgarii, Chin, Francji, Węgier, Włoch, Portugalii, Rumunii, Rosji, Serbii, Hiszpanii, Turcji oraz Polski.

– Digitalizacja ma dziś różne oblicza. Niektóre firmy rozumieją ją jako usprawnienia procesów w organizacji, implementację narzędzi ułatwiających pracę, np. podpisu elektronicznego. Inne, gdy mowa o cyfryzacji, myślą o takiej transformacji, która w dłuższej perspektywie zmienia całą firmę i powoduje, że staje się ona bardziej innowacyjna i konkurencyjna – mówi Joanna Wyrębowska, polska ekspertka raportu „Digital transformation”, Partner Wyser Digital.

Czym jest obecnie digitalizacja dla pracodawców i pracowników? „Transformacja cyfrowa, która w zakresie globalnym dotyczy przemysłu, usług, edukacji, pojazdów, domów i dotyka właściwie każdego aspektu naszego życia, nie powinna już nikogo dziwić. Ale jest kilka cech tej transformacji, które sprawiają, że pozostaje ona ogromnym wyzwaniem. To tempo, w jakim nabiera rozpędu, jej wszechobecność, a także niedobór specjalistów i konkretnych kompetencji cyfrowych, z czym konfrontują się firmy, które weszły już w digitalowy świat. To także nowe wyzwania stojące przed niezdigitalizowanymi jeszcze organizacjami, by mogły odpowiadać na potrzeby klientów” – czytamy m.in. w raporcie „Digital transformation”.

Pandemia przyspieszyła proces digitalizacji. To, co i tak by nastąpiło na przestrzeni kolejnych lat, wydarzyło się w ciągu zaledwie miesięcy, np. upowszechnienie pracy zdalnej, zdalnego zarządzania, szkoleń online, telemedycyny. Bezpośrednio zwiększyła też tempo pracy i zachęciła organizacje do wdrożenia rozwiązań technologicznych lub szerszego ich stosowania, np. rozwiązań chmurowych. Te działania wymagają nowych, cyfrowych kompetencji, które pracownicy będą musieli cały czas rozwijać. W najbliższej przyszłości technologia w jeszcze większym stopniu wpłynie na strukturę rynku pracy – powstaną miliony nowych miejsc pracy, które zastąpią lub zmienią istniejące. Transformacji już ulega to, co jest esencją pracy – kompetencje wymagane przez pracodawców.

Nowe stanowiska pracy