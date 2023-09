Cztery kroki do osiągnięcia sukcesu w handlu z wykorzystaniem danych

Korzystając z platform danych w chmurze i innowacyjnych technologii w marketingu, sprzedawcy mogą w mistrzowski sposób łączyć do tej pory osobne elementy kontaktu z klientami, aby oferować im bardziej spersonalizowane doświadczenia i zwiększać ich zaangażowanie - uważa Owen Hartnett, Senior Product Marketing Manager w regionie EMEA, Snowflake. I wskazuje cztery kluczowe kroki, które liderzy branży powinni wykonać.

1. Ustal jedno źródło prawdy

Rozproszony, fragmentaryczny obraz zachowań klientów może prowadzić do niespójnych doświadczeń, niewykorzystanych szans i ostatecznie do spadku poziomu sprzedaży. Sprzedawcy detaliczni muszą zadbać o to, aby spójne, aktualne dane stanowiły podstawę każdego etapu interakcji z kupującymi. Wszystko zaczyna się od ustanowienia pojedynczego, skonsolidowanego widoku wszystkich danych kupujących, niezależnie od źródła – czy to z systemów POS w sklepie, czy też platform e-commerce, aplikacji mobilnych, czy od podmiotów zewnętrznych.

Zintegrowanie danych o klientach zlokalizowane w jednym miejscu, które można przeszukiwać, tworzy podstawę do podejmowania strategicznych decyzji. Nowoczesne narzędzia integrujące pomagają zautomatyzować ten proces poprzez gromadzenie i czyszczenie danych, obsługę rozbieżności, usuwanie duplikatów i konsolidację różnych źródeł danych w całym ekosystemie.

2. Przeprowadź rozpoznawanie tożsamości

Gdy funkcjonuje już jedno wiarygodne źródło danych, kolejnym krokiem jest prawidłowa identyfikacja poszczególnych konsumentów i wzbogacenie ich profili o wszystkie dostępne informacje. Rozpoznawanie tożsamości to skomplikowany proces łączenia wielu identyfikatorów w różnych punktach styku z danymi w celu wyodrębnienia konkretnej osoby.

Klienci w handlu detalicznym wchodzą w interakcje z markami za pośrednictwem coraz bardziej zróżnicowanych kanałów, co sprawia, że ważniejsze niż kiedykolwiek jest wyodrębnienie pojedynczej osoby spośród wielu interakcji. Łącząc ze sobą identyfikatory, takie jak adresy e-mail, numery telefonów i numery identyfikacyjne użytkowników, przedsiębiorstwa mogą z całą pewnością określić, w jaki sposób różne fragmenty danych można przypisać do jednej osoby. Wzbogacanie danych pomaga następnie rozszerzyć tego rodzaju informacje o dodatkowy kontekst zachowań, taki jak liczba odwiedzin, dane finansowe, geolokalizacyjne i makroekonomiczne. Właśnie dlatego wiele podmiotów w branży retail współpracuje z zewnętrznymi dostawcami w celu stworzenia bardziej kompleksowego profilu klienta.

3. Uzyskaj praktyczny wgląd w dane dzięki analityce i data science

Dzięki kompleksowemu, spójnemu spojrzeniu na każdego kupującego, sprzedawcy mogą teraz zagłębić się w analitykę, aby uzyskać wartościowe informacje. Znajomość wzorców i preferencji zakupowych – takich jak to, które produkty i pozycje asortymentowe zyskują na popularności, które kampanie marketingowe są skuteczne lub kiedy i dlaczego kupujący są skłonni do interakcji z daną marką – może prowadzić do znacznego wzrostu przychodów. Mnogość nowoczesnych narzędzi do analizowania danych może pomóc przedsiębiorstwom w osiągnięciu tego celu.

- W Snowflake obserwujemy mnóstwo interesujących przypadków użycia przez klientów danych do segmentacji, oceny potencjalnych klientów, czy analizy przyczyn porzucanych koszyków, a także zastosowania technik nauki o danych w celu lepszego prognozowania popytu i planowania zapasów. Taki poziom dokładności daje sprzedawcom niesamowitą okazję do uzyskania przewagi konkurencyjnej dzięki pełnemu zrozumieniu i przewidywaniu indywidualnych zachowań kupujących - mówi Owen Hartnett.

4. Aktywuj dane i dokonaj optymalizacji dzięki natywnej sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowemu

Po tym, jak sprzedawcy ujednolicą i wzbogacą swoje dane, ustalą tożsamość i przeanalizują aktywność kupujących, nadchodzi czas na najciekawszą część: wykorzystanie wszystkich tych spostrzeżeń.

- Aktywacja danych odbywa się zazwyczaj poprzez ukierunkowane, indywidualne zaangażowanie mające na celu zapewnienie zróżnicowanych doświadczeń klientów. Personalizacja jest tutaj kluczowa, ponieważ wykorzystuje rozbudowane profile kupujących do opracowywania dopasowanych, aktualnych ofert produktowych. Wykorzystując sztuczną inteligencję i modele uczenia maszynowego do zasilania wyszukiwarek poleceń, sprzedawcy detaliczni mogą bardziej precyzyjnie personalizować oferty, aby różnicować swoje komunikaty we właściwym czasie. Przekłada się to na zwiększenie możliwości, jeśli chodzi o sprzedaż produktów, ułatwiając cross-selling - tłumaczy ekspert.

Nowoczesne platformy danych klientów (CDP; customer data platforms) odgrywają kluczową rolę w zarządzaniu tym kompleksowym procesem i pomagają przedsiębiorstwom wydłużać tzw. cykl życia klienta (consumer lifetime value) poprzez gwarantowanie opartych na danych doświadczeń zakupowych.