Czy dostawa zakupów dronem stanie się powszechna?

Strategie wysyłki szybko się zmieniają, ponieważ nowe technologie stają się częścią branży logistycznej. Znaczący postęp w rozwoju logistyki przyniosły aplikacje mobilne, śledzenie GPS i automatyczne ciężarówki. Następnym elementem jest dostawa dronem.

Narodziny dronów towarowych

Obserwując rosnącą liczbę dronów komercyjnych, możemy założyć, że do końca 2024 roku rynek dronów komercyjnych potroi się. Jego główne zalety to fakt, że jest bezzałogowy, co znacznie obniża koszty operacyjne i proekologiczny, bo jako urządzenie elektryczne nie emituje spalin.

Pytanie brzmi jednak: czy drony mogą zastąpić ciężarówki? Odpowiedź brzmi tak. Obecna maksymalna pojemność może wzrosnąć do 2 ton a do tego cena ich zakupu jest niższa niż ciężarówki.

Jak to działa?

Jednym z powodów, dla których dostarczanie dronem jest dziś tak popularne, jest ich szybkość.

Drony są najlepszym rozwiązaniem na wyzwania związane ze zwiększonym popytem i obciążaonym łańcuchem dostaw z powodu zwiększonych

zakupów online i rozwoju e-commerce.

Pierwszą dużą firmą, która zaczęła używać dronów do dostaw, był Amazon. Eksperymentowali z tą opcją już na początku 2013 roku. Pomysł polegał na wykorzystaniu dronów jako części ich usługi wysyłkowej Prime.

Drony mogą również usprawnić proces uzupełniania zapasów. Tak jak firmy używają dronów do łączenia się z klientami, mogą również używać ich do tworzenia komunikacji między magazynami, sprzedawcami i fabrykami. Drony rozwiązują również problem dostarczania towarów do odległych lokalizacji, w których infrastruktura jest nierozwinięta a przez to koszty dostawy zbyt wysokie.

Czego najbardziej się obawiamy?

W kwestii wykorzystywania dronów do celów komercyjnych panuje zróżnicowana opinia. Ogromna liczba ludzi ich nie lubi. Część społeczności boi się maszyn, które latają nad ich głowami. Ponadto drony są wyposażone w kamery, więc zawsze pojawia się myśl, że ktoś na nas patrzy. Jednak nawet przy tym nie ma wątpliwości, że drony są kolejnym krokiem w rozwoju technologii logistycznej.

Ponadto wzrost liczby wysyłek dronami wpływa na wzrost zamówień online. Jeśli zakupy dotrą w przeciągu jednego dnia, impuls do zakupów internetowych rośnie.

Pojawia się oczywoście kwestia regulacji prawnych i obsługi uszkodzonych przesyłek. Ale to pytania na kolejny etap rozwoju, gdy dostawy dronami staną się masowe.