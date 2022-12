Czy Polacy chcą płacić za usługi cyfrowe bez reklam?

Pandemia znacząco zwiększyła korzystanie z usług online

Aż 41% ankietowanych w badaniu Mojej Gazetki dla Spicy Mobile przyznało, że w wyniku pandemii częściej kupowało online, w tym 54% z grupy wiekowej poniżej 18 lat. Pandemia zwiększyła też korzystanie z takich usług, jak bankowość elektroniczna (36% badanych korzysta częściej), teleporady dotyczące zdrowia (35%) oraz usługi administracyjne (35%).

Wyniki zaprezentowane w raporcie „MarTech” potwierdzają analizy gospodarcze firmy doradczej McKinsey & Company. Według nich w czasie pandemii w Polsce przybyło ok. 3,6 mln nowych użytkowników usług internetowych, zwłaszcza wśród osób powyżej 65 roku życia. Dwukrotnie zwiększyła się też liczba branż, w których Polacy zaczęli korzystać z usług internetowych.

Polacy pozytywnie oceniają swoje kompetencje cyfrowe

Polacy nie tylko chętniej korzystają z różnych usług cyfrowych, ale i pozytywnie oceniają swoje kompetencje cyfrowe. Aż 60% ankietowanych w badaniu Mojej Gazetki dla Spicy Mobile przyznaje, że korzysta z wielu usług dostępnych przez internet (w tym około 70% badanych, którzy mieszkają w miastach powyżej 500 tysięcy mieszkańców), a tylko co piąty twierdzi, że nie nadąża za zmianami technologicznymi (21%).

Ciekawie na tym tle rysuje się stosunek Polaków do korzystania z internetu przez dzieci. Jak czytamy w raporcie „MarTech”, ponad połowa badanych uważa, że najmłodszym należy ograniczać dostęp do internetu (56%), w tym 34% zdecydowanie opowiada się za ograniczonym dostępem. Polskie społeczeństwo jest natomiast podzielone w takich tematach, jak automatyzacja obsługi klienta i płatność za usługi internetowe w zamian za brak reklam.

Ze stwierdzeniem „Wolę, gdy obsługuje mnie człowiek niż maszyna” zgadza się 43% ankietowanych, a niewiele mniej jest temu przeciwnych (41%).

Prawie 39% Polaków wolałoby lub zdecydowanie wolałoby zapłacić za internet pod warunkiem, że nie wyświetlałyby się im reklamy. Z kolei 42% ma do tego odwrotny stosunek, po czym można wnosić, że reklamy tym konsumentom nie przeszkadzają.

Jak powinien wyglądać dalszy rozwój technologii?

W badaniu nie zabrakło także pytania o przyszłość. Zdaniem respondentów dalszy rozwój technologiczny powinien służyć przede wszystkim ochronie środowiska (59%), bezpieczeństwu i porządkowi (52%) oraz ochronie zdrowia (49%). Podczas gdy kwestie ekologiczne były najważniejsze dla najmłodszych badanych, te związane z ochroną zdrowia podnosili znacząco częściej badani z najstarszej grupy wiekowej – 65 lat i więcej.