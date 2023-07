Czy Zuckerberg znokautuje Muska? Meta stawia wyzwanie Twitterowi 

Elon Musk i Mark Zuckerberg otrzymali zaproszenia od czołowych federacji sportów walki na świecie. Chociaż jeden z zainteresowanych powiedział, że jest gotowy na walkę to jednak nikt nie patrzył na tę walkę realnie. Okazuje się jednak, że tak walka będzie się rozgrywać, ale na polu biznesowym. Czy Elon Musk, który wszedł w rolę szefa dużej korporacji social media będzie w stanie dorównać Zuckerbergowi, który wchodzi na rynek z kolejnym nowym produktem? Czy powtórzy się sytuacja Instagrama, który pokonał obecnego na rynku relacji Snapa?

Potencjalnie zbliża się wielki wstrząs w branży mediów społecznościowych. Meta Platforms uruchamia Threads, nową aplikację do komunikacji tekstowej, stanowiącą wyzwanie dla Twittera. Aplikacja będzie dostępna do pobrania ze sklepów z aplikacjami w czwartek, 6 lipca, a jej uruchomienie nie mogło nastąpić w bardziej odpowiednim momencie, biorąc pod uwagę niedawne zmagania jej głównego rywala, Twittera.

Runda 1: Meta spróbuje zgarnąć rynek Twittera

W czwartek, 6 lipca, Meta Platforms zaprezentowała swoją nową aplikację - Threads. Threads będzie aplikacją do komunikacji tekstowej i będzie połączona z Instagramem, platformą mediów społecznościowych należącą do Mety. Threads może być postrzegane jako bezpośrednie zagrożenie dla Twittera - aplikacja skupi się na informacjach tekstowych, które mogą być udostępniane grupie obserwujących oraz mogą być komentowane. Threads ma działać jak mikroblog, czyli podobnie jak Twitter. Threads zapowiedział, że nie będzie nakładał żadnych limitów na przeglądanie treści i obiecał, że pozostanie darmową usługą. Podkreślenie tych faktów jest wyraźną odpowiedzią na ostatnie zmiany wprowadzone na Twitterze, które ograniczyły ilość treści, które mogą być przeglądane przez użytkowników. Obecnie limit ten wynosi 1000 przeczytanych wiadomości dziennie, co dla osób pracujących za pomocą Twittera jest relatywnie małą liczbą. Osoby prywatne mogą zwiększyć ten limit poprzez funkcje premium, natomiast dla organizacji koszty idą w tysiące dolarów miesięcznie, co potencjalnie oznacza chęć Muska do monetyzacji spółki, którą przejął w październiku 2022 roku. Twitter przez wiele lat był spółką nierentowną, ale do tej pory oferował swoje produkty za darmo.

Threads będzie połączony z Instagramem. Oznacza to, że obecnym użytkownikom Instagrama łatwiej będzie przenieść listę osób, które obserwują na Instagramie do Threads. Biorąc pod uwagę, że Instagram ma ponad 2 miliardy aktywnych użytkowników miesięcznie, może to dać Threads ogromną przewagę i pozwolić mu szybko rzucić wyzwanie Twitterowi. Aby spojrzeć na tę liczbę z odpowiedniej perspektywy, należy pamiętać, że Twitter ma "tylko" około 240 milionów aktywnych użytkowników dziennie. Co więcej, grupy wiekowe używające Instagrama oraz Twittera są bardzo podobne, dlatego istnieje potencjał przejęcia dużej części rynku Twitterowi.

Runda 2: Meta znacznie większa niż Twitter

Meta Platforms nie jest pierwszą firmą, która stworzyła aplikację konkurencyjną dla Twittera. Do tej pory próby przejęcia rynku Twittera były nieudane, ale w przypadku Mety historia może potoczyć się inaczej. Po pierwsze, firma jest ogromna i ma spore zasoby, aby odnieść sukces. Jej doświadczenie w tej dziedzinie z pewnością okaże się pomocne, a ogromne portfolio mediów społecznościowych pomoże przyciągnąć użytkowników dzięki integracji między platformami. Meta oraz Twitter zadebiutowały na giełdzie mniej więcej w tym samym czasie, ale to Meta rosła zdecydowanie szybciej. Mediana przychodów od początku debiutu dla Mety wyniosła 42% w ujęciu rocznym, natomiast dla Twittera jest to 28% r/r. Co więcej, pod względem kapitalizacji w momencie przejmowania Twittera przez Muska, Meta była 7-krotnie większa z wartością rynkową przekraczającą 350 mld dolarów.

Twiter Facebook.jpg

Zestawienie najciekawszych statystyk dla obu spółek. Dane finansowe na październik 2022 roku z momentu przejęcia spółki przez Muska. Dane pochodzą z raportów finansowych spółek oraz Bloomberga, jak i wypowiedzi szefów spółek. Źródło: Bloomberg, XTB

Runda 3: Twitter już na łopatkach?

Popatrzmy teraz na problemy Twittera, który przeżywa trudny okres związany z nowymi zmianami. Ograniczenia dotyczące liczby przeglądanych tweetów mogą zagrażać głównemu celowi wzrostu wartości firmy. Środki mające na celu ograniczenie swobodnego korzystania z Twittera do celów biznesowych są do pewnego stopnia zrozumiałe, natomiast środki ograniczające dostęp do treści użytkowników indywidualnych, którzy stanowią większość ruchu w witrynie oraz są celem przedsiębiorców, m.in. poprzez reklamy, mogą prowadzić do znacznego skurczenia się biznesu. Czy to może oznaczać, że inwestycja 44 miliardów dolarów w zakup Twittera przez Muska może okazać się kwotą wyrzuconą w błoto?

Innym ważnym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę, jest fakt, że nie byłby to pierwszy raz, kiedy Meta uruchamia aplikację opartą na sukcesie produktu innej firmy. Tak było w przypadku Meta's Stories, które są postrzegane jako rywal Snapchata, lub Reels, które są postrzegane jako rywal TikToka. Oba projekty doprowadziły do dalszego rozwoju platform Mety, natomiast z drugiej strony Snapchat stracił dużą część swojego biznesu. Snap debiutując na rynku miał kapitalizację rzędu 32 mld USD. Obecnie jest to niecałe 20 mld USD.

Podsumowując, istnieje duża szansa, że Threads od Mety może być dużym zagrożeniem dla Twittera. Meta ma środki i doświadczenie, aby aplikacja odniosła sukces i udowodniła, że jest w stanie sprawić, by pomysły innych działały na jej korzyść. Fakt, że Threads zostanie uruchomiony w okresie, w którym Twitter zmaga się z trudnościami, tylko zwiększy szansę na sukces. Oczywiście trzeba pamiętać, że Musk jest przedsiębiorcą w którego pomysły nie wierzyło wielu analityków, a ostatecznie stał on się założycielem największej pod względem kapitalizacji spółki produkującej samochody na świecie, a oprócz tego wysyła ludzi w kosmos. Czy jednak bliżej ziemi jego strategia okaże się być porażką, gdzie zatriumfuje stary wyjadacz Mark Zuckerberg, który zapoczątkował erę nowych platform social media?

Runda 4: Threads ma jednak swoje słabości

Wygląda jednak na to, że nie wszyscy będą mogli korzystać z nowej aplikacji Meta od razu po uruchomieniu. Podczas gdy firma powiedziała, że przygotowuje się do wprowadzenia produktów w ponad 100 krajach, istnieją oznaki, że nie będą one dostępne w Unii Europejskiej, przynajmniej nie od samego początku. Independent poinformował, że Meta nie przygotowuje się obecnie do uruchomienia nowej usługi w Unii Europejskiej, a irlandzki organ regulacyjny ds. ochrony danych powiedział, że Threads nie zostanie na razie uruchomiony w UE. Threads pojawił się w sklepach z aplikacjami w Wielkiej Brytanii w opcji przedsprzedaży, natomiast brak wdrożenia w UE wydaje się być kwestią przepisów. Wydaje się jednak wysoce prawdopodobne, że uda się znaleźć rozwiązanie i Threads w końcu pojawi się również w UE, zwłaszcza jeśli jego premiera w innych krajach okaże się sukcesem. Niemniej brak aplikacji na drugim najważniejszym rynku na świecie może być traktowany jako falstart.

Runda 5: Meta miała już problemy

W trakcie pandemii Meta postanowiła wyzwać największego rywala na polu streamingu gamingowego, czyli Twitcha. Meta stworzyła platformę Facebook Gaming, która nie odniosła ostatecznie sukcesu. Według danych dostarczonych przez Streamlabs, tuż przed zamknięciem platformy, Facebook Gaming mógł się pochwalić zaledwie 7,9% udziałem w rynku, przy potężnych 76,7% dla Twitcha oraz 15,4% Youtube’a. Na tym samym polu porażkę odniósł również Microsoft. Należy jednak podkreślić, że obecnie siła Mety w postaci Threads leży w dużej bazie użytkowników oraz mocnego niezadowolenia społeczności Twittera poprzez decyzje Elona Muska.

Werdykt: Meta może zyskać dzięki dywersyfikacji

Wydaje się, że w tej walce nie mamy równych szans. Twitter nie wydaje się być zagrożeniem dla głównego biznesu Mety, natomiast Meta jest zagrożeniem dla całej działalności Twittera. Meta traciła czasami na wizerunku, między innymi poprzez nieudaną inwestycję w Metaverse czy Facebook Gaming. Z drugiej strony swoim produktem nie ryzykuje zbyt wiele, a jest w stanie zgarnąć sporą część rynku ze strony Twittera, wykorzystać swoją ogromną bazę użytkowników i oferować tam dodatkową możliwość reklamowania się, co może zapewnić kolejnym źródłem dochodów dla Zuckerberga. Meta notowana jest obecnie nieco poniżej 300 dolarów za akcję, podczas gdy rekordowe poziomy osiągnięte były w 2021 roku na poziomie 380 dolarów za akcję.Jednak obecne wyceny nie wydają się zbyt wygórowane. Wskaźnik P/E wynosi 26, co jest bliskie średniej z ostatnich lat, natomiast P/B na poziomie 6, co również nie wydaje się wysokim poziomem dla spółki technologicznej.