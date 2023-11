Dalkia: trzy powody do transformacji energetycznej

- Pierwszą, podstawową, najbardziej naturalną i oczywistą motywacją do transformacji energetycznej jest efektywność. Każdy chce być bardziej efektywny, produkować energię taniej i zużywać jej mniej. Drugą są różnego rodzaju regulacje, wynikające z przepisów, które np. ograniczają emisję dopuszczalną z określonych rodzajów źródeł ciepła lub z określonych jednostek produkcyjnych, takie, jak dyrektywy MCP, LCP czy BAT. Są też regulacje wynikające z szeroko rozumianego ESG. Zaczynamy patrzeć oczami klienta na ślad węglowy danych produktów, emisję, która się z tym wiąże, a także na sposób wykonania produktów. Motywuje to przedsiębiorstwa do baczniejszego zwracania uwagi na te aspekty i - w związku z tym – do zmiany sposobu produkcji energii czy źródła, od którego kupuje energię do swojej produkcji. Trzecim powodem do transformacji energetycznej jest kwestia szeroko rozumianego ryzyka. Klienci myślą o tym, żeby zmniejszyć ryzyko związane z dostępnością energii i paliw na rynku, w związku z tym inwestują w swoje własne moce wytwórcze, fotowoltaikę i inne rozwiązania, aby mieć zapewnioną dostępność energii, najlepiej na miejscu, by była ona wyprodukowana w sposób jak najbardziej zielony. Bardzo często istotnym elementem jest jakość. Odbiorcy chcą mieć energię – myślę bardziej o cieple - o określonych parametrach. Oprócz oferty dla przemysłu spożywczego, mamy też ofertę dla przemysłu farmaceutycznego, metalurgicznego, drzewnego, meblarskiego. Firma otwarta jest na współpracę z każdym rodzajem przemysłu, z każdym sektorem, w którym energia stanowi istotne czynnik produkcji, a tak jest praktycznie wszędzie. Chcemy pomagać wszędzie tam, gdzie występują ryzyka związane z energią, gdzie przedsiębiorstwa są zmuszone do podejmowania działań ze względu na wymogi ESG czy stricte regulacyjne – mówi Marek Zdanowicz.