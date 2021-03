Dan Decasper nowym szefem warszawskiego centrum inżynieryjnego Google Cloud

Na zdj. Dan Decasper. Fot. materiały prasowe

Nowym szefem warszawskiego centrum inżynieryjnego Google Cloud został Dan Decasper, który objął również stanowisko wiceprezesa Google. Jednocześnie do zespołu zarządzającego pracą biura dołączyli Joanna Obstój, jako dyrektorka ds. inżynierii UI oraz Marcin Mierzejewski, jako dyrektor ds. inżynierii w dziale Cloud Networking.

Dan Decasper ma ponad 20-letnie doświadczenie w sektorze IT. Przez ostatnią dekadę był wiceprezesem amerykańskiej giełdowej spółki technologicznej Pure Storage, która opracowuje sprzęt i oprogramowanie do przechowywania danych all-flash. W tym czasie był odpowiedzialny m.in. za założenie i rozwój centrum R&D firmy w Pradze. Wcześniej Decasper był współzałożycielem Cirtas Systems - start-upu będącego pionierem w dziedzinie cloud gateway, a także kierował zespołami inżynierskimi w Citrix Systems.

Ukończył studia magisterskie i posiada tytuł doktora nauk informatycznych Swiss Federal Institute of Technology (ETH) w Zurychu. Jest właścicielem 18 patentów.

Warszawskie biuro jest największym centrum rozwoju technologii chmurowych Google w Europie i odpowiada za rozwój narzędzi, z których korzystają globalni klienci usług Google Cloud oraz które umożliwiają działanie produktów własnych Google.

W ramach trwających inwestycji Google w Polsce firma zapowiada dynamiczny wzrost zatrudnienia w centrum inżynierskim w Warszawie. W poniedziałek (15 marca) ogłosiła też utworzenie zespołu ds. wdrażania technologii w biurze we Wrocławiu. To część przygotowań firmy do, zapowiadanego na kwiecień otwarcia polskiego regionu Google Cloud, czyli lokalnej infrastruktury obliczeniowej.

Według firmy badawczej BCG rynek cloud computingu w Polsce będzie rósł o 15-20 proc. rocznie. Do wzrostu ma się przyczynić m.in. otwarcie regionu Google Cloud, który firma zapowiedziała na kwiecień. Będzie to jedyna tego typu inwestycja, którą firma uruchomi w tym roku w Europie.

