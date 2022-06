DB Schenker i firma meblowa Ekornes z bezzałogowym kontenerowcem

Po podpisaniu wstępnej umowy (Pre-Study), spółka DB Schenker i współpracujący z nią partnerzy – gigant na rynku meblowym Ekornes i projektant statków Naval Dynamics, wraz z firmami KONGSBERG i Massterly, podjęli pierwsze kroki we wspólnym przedsięwzięciu. Celem jest zastąpienie tradycyjnych statków wykorzystywanych wzdłuż linii wybrzeża Norwegii w okolicach Ikornnes i Ålesund. Nowy, autonomiczny, elektryczny, krótkodystansowy kontenerowiec bazuje na opracowanej we współpracy z KONGSBERG i Massterly koncepcji NDS AutoBarge 250 firmy Naval Dynamics.

Statek będzie pływał między rodzimym portem Ekornes, Ikornnes i Ålesund, który obsługuje główne morskie porty towarowe w Europie. Jednostka pokona trasę 43 km (23 NM) w ciągu trzech godzin z prędkością 7,7 węzła. Długość statku wyniesie 50 metrów, nośność całkowita to 300 ton. Począwszy już od stępki, to konstrukcja przeznaczona do autonomicznego i bezemisyjnego działania. Jest to jednostka bezzałogowa, ale będzie monitorowana i sterowana przez personel centrum zdalnej obsługi Massterly. Członkami zespołu będą m.in. certyfikowani nawigatorzy i inżynierowie.