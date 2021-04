Debiutuje Walletmor - implant płatniczy. Kosztuje 199 euro

fot. Walletmor

Polsko-brytyjski startup Walletmor stworzył biologiczny implant płatniczy. Urządzenie, które instaluje się w dowolnej części ciała pod skórą, przeważnie w dłoni, pozwala zastąpić portfel i jest alternatywą dla karty kredytowej, czy smartfonu.

Implant trafił na rynek na początki roku. Jego twórcą jest Wojciech Paprota.

Implant płatniczy Walletmor ma wielkość małej agrafki i o grubości około pół milimetra, składające się z układu scalonego i metalowej otoczki spełniającej rolę anteny, zamkniętych w hermetycznej bio-obudowie. Biopolimer stworzyli naukowcy z laboratoriów firmy VivoKey Technologies Inc. z Seattle.

– Badania potwierdziły, że Implant Walletmor nie powoduje żadnej choroby i można go zainstalować w organizmie bez ryzyka – zapewnia Wojciech Paprota.

Działanie implantu Walletmor oparte jest na bezprzewodowej technologii Near Field Communication (NFC), wykorzystującej fale radiowe w celu udostępniania cyfrowych informacji i wysyłania ich na niewielką odległość, wykorzystywanej między innymi przy płatnościach kartami VISA czy Mastercard.

Twórcy implantu zalecają jego instalację w rekomendowanych punktach medycznych, klinikach medycyny estetycznej i studiach modyfikacji ciała. - Zabieg zajmuje około 15 minut. Do wszczepienia implantu wymagane jest minimalne nacięcie skóry. Nasze urządzenie działa od razu po wszczepieniu, a zagojenie rany po niewielkim nacięciu na skórze trwa zazwyczaj od dwóch do czterech tygodni. By móc w pełni korzystać z implantu musimy na platformie iCard założyć konto i zasilić je środkami - mówi W. Paprota.

Konto iCard mogą posiadać jedynie mieszkańcy państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, do której należy także Polska oraz Szwajcarii i Wielka Brytania, ale mplantem Walletmor możemy płacić na całym świecie.

Obecna cena implantu to 199 euro. W Polsce implant Walletmor wszczepiło sobie kilkadziesiąt osób.

- Wkrótce czekają nas rozmowy z bankami, wydawcami karty czy innymi firmami działającymi w branży FinTech – podsumowuje Wojciech Paprota, założyciel Walletmor.