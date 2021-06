Decathlon buduje w Brześciu fabrykę rowerów marek własnych

fot. Decathlon buduje w Polsce fabrykę rowerów marek własnych

Producent sprzętu sportowego i sieć sklepów sportowych Decathlon, do której należy 60 sklepów i dwa magazyny pod koniec roku zakończ budowę fabryki rowerów w Brześciu Kujawskim, która będzie obsługiwała kraje nadbałtyckie i Europę Wschodnią.

Regularna produkcja rozpocznie się na początku 2022 roku. Początkowo będą w niej produkowane rowery dla dzieci i MTB, a w kolejnych miesiącach dołączą kolejne modele, tak aby w przyszłości objąć produkcją praktycznie całą ofertę rowerów marek własnych Decathlonu.

– Fabryka odegra ważną rolę w zaspokajaniu naszych potrzeb w Europie, zwiększając również zdolność reagowania na sytuację na rynku – mówi Marcin Jaworski z działu produkcji w Decathlonie. – Fabryka w Brześciu docelowo będzie zaopatrywała wszystkie kraje ościenne. Analizujemy również możliwość dostarczania rowerów do krajów spoza Unii Europejskiej, w tym na Ukrainę i do Rosji – dodaje Jaworski. W fabryce zatrudnienie znajdzie początkowo około 250 osób, a po osiągnięciu pełnych mocy produkcyjnych – około 600. – Od 1 czerwca w tymczasowym miejscu w Toruniu ruszyła testowa produkcja jednego modelu, która ma na celu sprawdzenie łańcucha dostaw i przetestowanie wszystkich procesów, a już na początku lipca pierwszy klient będzie miał szansę kupić rower „MADE IN POLAND” – uzupełnia Jaworski.

– Budowa idzie zgodnie z harmonogramem oraz ustaleniami – mówi Andrzej Przesmycki, CEO Project Management, firmy odpowiadającej za zarządzanie oraz nadzór techniczny nad budową fabryki dla RTE. – Zakończyliśmy już większość prac nad magazynem wysokiego składowania o wysokości ponad 30 m, teraz skupiamy się na części biurowej i produkcyjnej. Wraz z początkiem czerwca rozpoczął się Early Access, czyli udostępnienie RTE powierzchni magazynowej w celu montażu regałów – dodaje Przesmycki.

W Polsce Decathlon produkuje obecnie ponad 100 produktów 30 marek własnych. To właśnie tutaj podczas lockdownu wyprodukowano 10 000 masek Easybreath.

Chcąc odbudować rynek rowerowy po kwarantannie, Decathlon nawiązał współpracę z marką Romet, wprowadzając część jej asortymentu do swoich sklepów.