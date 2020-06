Decathlon zawiadamia o wycieku telefonów klientów

Wyciekły numery telefonów klientów sieci Decathlon. Raport z danymi został pobrany przez hakerów, donosi portal Niebezpiecznik.

Decathlon wysyła wiadomości do klientów z informacją o wycieku danych osobowych, a dokładniej numerów telefonów. 27 kwietnia doszło do nieuprawionego zalogowania do system jednego z podwykonawców Decathlonu - sieci informatycznej odpowiedzialnej za wysyłkę wiadomości SMS.

Nieuprawnione osoby, które zalogowały się do systemu informatycznego, wygenerowały raport dotyczący aktywności podejmowanej przez Decathlon za pośrednictwem platformy od 23 lutego do 24 kwietnia.

Decathlon zapewnia, że w raporcie pobranym podczas nieautoryzowanego dostępu nie było innych danych osobowych klientów, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania. Hakerzy mogą wykorzystać numer telefonu do przesyłania wiadomości SMS z linkami, pod którymi może ukryte być złośliwe oprogramowanie.

Sieć sklepów sportowych złożyła zawiadomienie o incydencie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Decathlon ostrzega klientów przed podejrzanymi wiadomościami oraz prosi o zachowanie czujności.