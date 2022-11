Deep Tech Summit 15-16 listopada w Warszawie

Deep Tech Summit to najważniejsze wydarzenie poświęcone tej tematyce w Polsce. Jego inauguracyjna edycja odbędzie się w dniach 15-16 listopada w położonym w samym sercu stolicy CIC Warsaw. To efekt nawiązanego w 2021 roku partnerstwa z międzynarodową społecznością innowatorów Hello Tomorrow. Zorganizuje ją działająca od 2014 roku Fundacja Polska Innowacyjna, której misją jest pobudzanie innowacyjności, wspieranie przedsiębiorców i budowanie współpracy pomiędzy biznesem a nauką.

Samo pojęcie deep tech, które stało się główną osią zbliżającej się konferencji, określa rodzaj startupów i projektów opartych na działalności badawczo-rozwojowej (B+R) lub zaawansowanej technologicznie inżynierii. Dążą one do tworzenia rozwiązań najbardziej skomplikowanych problemów ludzkości i świata. Cechuje je wysoka bariera pojawienia się na rynku jako produkt, długi czas wdrożenia oraz trudna do odtworzenia technologia. Dlatego też kluczem do sukcesu takich przedsięwzięć są właściwe kompetencje, dobór odpowiedniego zespołu oraz wysokie finansowanie. W każdej z tych kwestii mogą pomóc inicjatywy podobne do Deep Tech Summit.

„Łączymy i edukujemy zainteresowanych ciekawymi projektami inwestorów, poszukujących finansowania oraz określonych kompetencji założycieli startupów i spin-offów, gotowych na nowe wyzwania biznesowe doświadczonych menedżerów i project managerów oraz tworzących oparte o prace B+R technologie naukowców” – wylicza prezes Fundacji Polska Innowacyjna Sławomir Olejnik. „Jednocześnie pozostajemy otwarci na zagranicznych partnerów, którzy pragną nawiązać współpracę z polskim ekosystemem deep tech” – dodaje.

Organizatorzy spodziewają się hybrydowo około 500 uczestników o zróżnicowanym profilu. Każdy z nich znajdzie w programie coś dla siebie. Przykładowo, prywatni inwestorzy zyskają dostęp do ponad 200 obecnych na wydarzeniu startupów, projektów badawczo-rozwojowych i naukowców, a także dzięki udziałowi w Akademii Inwestora nauczą się praktycznego podejścia do inwestowania w deep tech. Dowiedzą się też, w jakie technologie inwestować oraz z jakimi kosztami łączą się takie decyzje na różnych etapach rozwoju deep techów.

Z konkretnymi celami mogą przybyć na Deep Tech Summit również twórcy startupów, którym wydarzenie za pośrednictwem takich elementów jak spotkania 1:1 czy VC Speed Dating niewątpliwie ułatwi dotarcie do grona ponad 100 inwestorów prywatnych. Ponadto zastrzyk praktycznej wiedzy może im przynieść uczestnictwo w Deep Tech Academy czy wystąpieniach na Scenie Międzynarodowego Sukcesu. Większą rozpoznawalność może im z kolei zapewnić udział w konkursie Deep Tech Rising Stars 2022, którego laureaci zostaną na Gali Innowatorów uhonorowani nagrodami partnerów, a najlepsi z nich otrzymają darmowe bilety na marcowy Hello Tomorrow Global Summit w Paryżu.

Konferencja to także szansa na zawiązanie się relacji pomiędzy menedżerami i project managerami a startupami deep tech i zespołami naukowymi, które chcą komercjalizować swoje technologie i potrzebują w tej dziedzinie wsparcia. Pomiędzy tymi grupami mogą zaistnieć naturalne synergie. Pierwsza wnosi bowiem umiejętność zarządzania projektami, bogate doświadczenie biznesowe i szeroką siatkę kontaktów. Z kolei druga oferuje unikatową możliwość pracy nad rozwiązaniami przyszłości, które odpowiadają na globalne problemy. Tym uczestnikom w integracji pomogą zwłaszcza Deep Tech Academy oraz spotkania 1:1. Gratką może być dla nich również Scena Międzynarodowego Sukcesu, na której zobaczymy m.in. przedstawiciela scale-upu The Batteries, CEO Hello Tomorrow Arnauda de la Tour czy reprezentantów deep techowych funduszy VC.

Deep Tech Summit 2022 jest jednocześnie odpowiedzią na trend rosnącego zainteresowania sektorem deep tech – inwestycje w jego ramach wzrosły między 2016 a 2020 rokiem aż czterokrotnie, osiągając wartość blisko 60 miliardów dolarów rocznie – jak i próbą konsolidacji polskiej społeczności innowatorów. Organizatorzy liczą, że wydarzenie stanie się impulsem do zacieśnienia współpracy prywatnych inwestorów i doświadczonych menedżerów z deep techami, co z kolei wzmocni startupowe zespoły naukowców i inżynierów.

Przy realizacji tej misji Fundację Polska Innowacyjna wspiera szereg organizacji, funduszy inwestycyjnych i instytucji otoczenia biznesu z całej Polski. Należą do nich Aper Ventures, Lawmore, Vigo Ventures, Fundacja Invest Cuffs, Poznański Park Naukowo-Technologiczny, Podkarpackie Centrum Innowacji, Sygnis. S.A., Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii, Warsaw Equity Group, ProScience, IPMA Polska, Akces NCBR i wielu innych. Z każdym tygodniem do Deep Tech Summit dołączają kolejni Partnerzy Ekosystemowi, do grona których serdecznie zapraszamy.