Delikatesy Centrum: Klienci korzystający z aplikacji wydają w sklepie więcej

Ponad milion pobrań aplikacji mobilnej Delikatesów Centrum, fot. materiały prasowe

Sieć supermarketów Delikatesy Centrum, organizowana przez Grupę Eurocash, intensywnie rozwija swoją aplikację mobilną. W ciągu roku liczba jej użytkowników wzrosła o ponad 500 proc.

Według Delikatesów Centrum, klienci korzystający z aplikacji robią większe zakupy – ich wartość jest wyższa średnio o 55 proc. od średniego koszyka w sieci.

Ponad połowa Polaków kupuje z aplikacją mobilną

Mobilne aplikacje zakupowe święcą triumfy. Dzięki nim konsumenci mogą łatwiej kontrolować wydatki i korzystać ze spersonalizowanych promocji. Jak wynika z badania GfK Shopping Monitor 2021, aż 59 proc. osób odpowiedzialnych za zakupy produktów FMCG do swojego gospodarstwa domowego używa aplikacji mobilnych sieci handlowych – z których zaś 10 proc. deklaruje korzystanie z rozwiązania oferowanego przez Delikatesy Centrum.

Odsetek użytkowników aplikacji jest wysoki zarówno wśród mieszkańców wielkich miast, jak i małych miejscowości. Z raportu PMR „Handel detaliczny artykułami spożywczymi w Polsce 2020” można dowiedzieć się, że w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców z takich narzędzi korzysta 63 proc. konsumentów, od 200 do 499 tys. – 65 proc., od 20 do 199 tys. – 58 proc., a w miejscowościach do 20 tys. – 52 proc. Natomiast na wsi, gdzie dominują sklepy lokalne, nienależące do centralnie zarządzanych sieci, korzystanie z aplikacji deklaruje aż 49 proc. klientów. Pstanie oferować wygodne zakupy i spersonalizowane promocje.

Aplikacja mobilna Delikatesy Centrum w liczbach

Zgodnie z trendami konsumenckimi swoją aplikację mobilną rozwija m.in. sieć Delikatesów Centrum. Grupa Eurocash od lat inwestuje w rozwój nowoczesnych rozwiązań, które jej klienci – w tym przypadku właściciele sklepów Delikatesy Centrum – mogą wykorzystywać do lepszego odpowiadania na potrzeby konsumentów. Uruchomiona w 2018 roku usługa do dziś została pobrana przez ponad 1 mln klientów. Dziennie korzysta z niej więcej niż 200 tys. konsumentów robiących zakupy w sklepach należących do sieci. Aplikacja połączona jest z Delikartą – osoby, które zakładają w niej konto, automatycznie dołączają do programu lojalnościowego. Po rejestracji mają możliwość korzystania ze wszystkich funkcjonalności aplikacji, takich jak: historia zakupów i oszczędności czy dedykowane kupony promocyjne.