Dell ograniczał konkurencję? UOKiK sprawdza

Zastrzeżenia prezesa UOKiK budzą praktyki związane ze sprzedażą produktów infrastruktury informatycznej marek Dell i Dell EMC do klientów profesjonalnych.

- Podejrzewamy, że doszło do niedozwolonego porozumienia rynkowego, w ramach którego spółka Dell przydzielała zamówienia od firm i instytucji do konkretnych sprzedawców - dystrybutorów, którzy chcieli zakupić od niej sprzęt w celu dalszej odsprzedaży. W efekcie potencjalni klienci mogli zostać pozbawieni możliwości wyboru tańszej oferty produktów Dell i Dell EMC – mówi Tomasz Chróstny.

System sprzedaży spółki Dell

Dell nie sprzedaje samodzielnie swoich produktów. Jego system dystrybucji oparty jest o sieć partnerów handlowych (autoryzowanych dystrybutorów). Jeżeli jeden z nich zgłosi w wewnętrznym systemie rejestracji potencjalną transakcję z danym klientem, wówczas Dell może uniemożliwiać pozostałym dystrybutorom przedstawienie konkurencyjnych ofert cenowych temu samemu klientowi, nawet na jego wyraźną prośbę.

W efekcie firmy i instytucje mogły zostać pozbawione możliwości wyboru podmiotu, od którego chcą kupić sprzęt marek Dell i Dell EMC, nawet jeśli któryś z dystrybutorów chciałby sprzedać im produkty taniej.

Porozumienia ograniczające konkurencję zabronione

Zgodnie z prawem ochrony konkurencji niedozwolone są porozumienia ograniczające konkurencję, zawierane pomiędzy przedsiębiorcami działającymi na różnych szczeblach obrotu, np. producentem i dystrybutorami jego produktów. W sprawie spółki Dell i jej dystrybutorów prezes UOKiK podejrzewa, że mogło dojść do podziału rynku. Porozumienie ograniczające konkurencję mogło polegać zwłaszcza na ograniczaniu możliwości sprzedaży pasywnej podmiotom, które same zgłosiły się z prośbą o ofertę do dystrybutora Dell.

Za stosowanie praktyk ograniczających konkurencję spółce Dell grozi kara do 10 proc. rocznego obrotu.