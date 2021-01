DHL Express przygotowany na duże wzrosty w e-commerce

W celu sprostania wzrostowi liczby przesyłek transgranicznych, przy których kluczowe znaczenie ma czas dostarczenia, DHL Express inwestuje w nowe samoloty. Osiem nowych, wysoko wydajnych frachtowców Boeing 777 przybliża przewoźnika do realizacji strategii zerowej emisji. Cała flota DHL Express składa się obecnie z ponad 260 wyspecjalizowanych samolotów.

- Zakup 8 nowych frachtowców firmy Boeing ma na celu sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu klientów na międzynarodowe przesyłki ekspresowe. Jak wynika z analiz Statista.com, wartość globalnej sprzedaży detalicznej wzrośnie z 23 do 25 bilionów dolarów w bieżącym roku oraz do prawie 27 bilionów dolarów w następnym – komentuje Edwin Osiecki, wiceprezes ds. sprzedaży i marketingu w DHL Express Poland. – Chcemy być przygotowani na przyszłe potrzeby klientów i rynku. Warto podkreślić, że do kluczowych aspektów dla klienta należą szybkość dostawy i skuteczność doręczeń. Zakup nowych samolotów również wspomoże nas w realizacji tych oczekiwań. – dodaje.

- Mimo że obecny kryzys ograniczył funkcjonowanie kilku dziedzin życia, światowy handel nie stanął w miejscu – mówi John Pearson, prezes DHL Express. - Dzięki globalizacji, cyfryzacji i bezprecedensowemu popytowi naszych klientów w czwartym kwartale, nasz globalny wolumen e-commerce wzrósł o ponad 40 proc. Jesteśmy przekonani, że wzrost handlu elektronicznego jest trwałym megatrendem, dlatego z początkiem tego roku zdecydowaliśmy się zamówić osiem nowych, szerokokadłubowych samolotów frachtowych – dodaje.

DHL Express wykorzystuje ponad 260 wyspecjalizowanych samolotów z 17 partnerskimi liniami lotniczymi realizując dziennie ponad 600 lotów w 220 krajach i terytoriach.