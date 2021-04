DHL Parcel inwestuje w dostawcze samochody elektryczne

Eko-flota DHL Parcel, fot. mat. pras.

DHL Parcel Polska powiększa flotę samochodów dostawczych o pojazdy MAN eTGE. Elektryki będzie można spotkać m.in. na ulicach Warszawy, Gdańska, czy Poznania. Pojazdy w ramach wynajmu długoterminowego z pełną obsługą dostarczyła firma Arval.

- Popyt na usługi kurierskie nieustannie rośnie m.in. ze względu na coraz większą popularność zakupów online. Samochody dostawcze o napędzie elektrycznym doskonale sprawdzają się w się w ramach miejskiej logistyki. Będziemy sukcesywnie elektryfikowali flotę kurierską. Do końca roku będziemy mieli około 150 samochodów elektrycznych, a w najbliższych latach będzie ich ponad 500. W wybranych terminalach DHL Parcel korzystamy z energii elektrycznej wytwarzanej przez nasze instalacje fotowoltaiczne – informuje Bartłomiej Wnęk – wiceprezes ds. operacyjnych z DHL.

Dostawcze elektryczne pojazdy włączane obecnie do floty DHL Parcel to MAN-y eTGE, o ładowności 950 kg, z baterią pozwalającą na przejechanie ok. 110 km po naładowaniu jej do pełna. Samochody są dostarczane przez producenta wraz z przenośnymi ładowarkami i będą ładowane w bazach DHL. Firma odebrała dotychczas 33 elektryczne MAN-y, które już służą kurierom. Do końca 2021 r. DHL chce użytkować w Polsce około 100 elektrycznych pojazdów dostawczych.

Od kilku lat kurierzy DHL korzystać mogą z elektrycznych rowerów, zaś w 2019 r. do eco-floty włączono elektryczne Mercedesy e-Vito. Wszystkie samochody elektryczne, którymi poruszają się kurierzy DHL Parcel, dostarczyła firma Arval Service Lease Polska.