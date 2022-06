Digital Network ze wzrostami. Ekrany LED przyciągają reklamodawców

W przypadku spółki zależnej Screen Network SA sprzedaż w kwietniu była większa niż przed rokiem o 64% i wynosiła 3,6 mln zł. Po czterech miesiącach br., szacunkowe przychody spółki zależnej wyniosły łącznie 11,4 mln zł i były wyższe o 63% r./r.

- Bardzo dobre wyniki sprzedaży kwietnia potwierdzają, że jesteśmy głównym beneficjentem transformacji cyfrowej w reklamie zewnętrznej. Mamy największą w Polsce sieć 20 tysięcy ekranów, posiadającą duże zasięgi reklamowe. Dzięki nim docieramy z kampaniami do 6,5 mln osób dziennie. Zbudowanie tak dużej infrastruktury reklamowej zajęło nam 10 lat – komentuje Wojciech Bieńkowski, prezes Digital Network.

Model biznesowy Digital Network polega na sprzedaży czasu reklamowego w dostępnej sieci nośników. Stałe koszty bezpośrednie obsługi sieci ekranów oraz istotnie większa od obecnie zakontraktowanej pojemność sieci daje możliwość dalszego zwiększania przychodów bez dodatkowych nakładów inwestycyjnych co przekłada się na wzrost rentowności.

Infrastruktura Digital Network składa się z czterech rodzajów nośników. Najważniejszymi z nich są ekrany Super Screen, znajdujące się w centralnych punktach miast oraz wielkoformatowe ekrany LED CITY, mieszczące się przy głównych skrzyżowaniach i arteriach komunikacyjnych.

- Reklamodawcy wybierają ekrany LED ponieważ oferują nieporównywalnie większe możliwości w zakresie kreacji niż statyczna, papierowa ekspozycja na bilbordzie. Badania dowodzą, że atrakcyjnie przygotowana reklama cyfrowa jest 20 razy lepiej zapamiętywana. Co ważne, nasze zasięgi reklamowe i pozycja lidera reklamy cyfrowej w Polsce umożliwia bezpośredni kontakt z centralami globalnych marek, takich jak na przykład Samsung. Dzięki temu mamy dostęp do ich międzynarodowych budżetów. Przykładem na to jest wspólna kampania nowych modeli telefonów w formacie 3D z udziałem Żabsona – podkreśla prezes Bieńkowski.

W ubiegłym roku Digital Network wypracowało przychody o 34% wyższe niż w 2020 roku. Spółka wygenerowała zysk netto na poziomie 10 mln natomiast EBITDA Digital Network wzrosła o 111% i wynosiła 18,7 mln zł. W I kw. 2022 r. Digital Network osiągnąl 8,7 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 54% r./r. Zysk netto wzrósł o 90% r./r. i wynosił 1,1 mln zł. EBITDA Digital Network wynosiła 4,2 mln zł, rosnąc o 12% r./r.