Diners Club Polska znalazł sposób na problemy z SCA

Dyrektywa PSD2 nałożyła obowiązek stosowania przy transakcjach kartowych silnego uwierzytelnienia klienta tzw. SCA ( Strong Customer Authentication). Odsetek transakcji internetowych zakończonych niepowodzeniem z powodu braku SCA jest wciąż znaczący. Diners Club Polska zdecydowała się wprowadzić tzw. „białe listy”, czyli rejestr zaufanych odbiorców płatności.

Jak działa SCA?

SCA to dwuskładnikowy sposób weryfikacji, stosowany przed dokonaniem płatności w celu wzmocnienia ochrony przed oszustwami. Posiadacz karty Diners Club może zostać poproszony o dodatkowe zatwierdzenie transakcji online za pomocą hasła statycznego oraz jednorazowego kodu, wysyłanego smsem na numer telefonu komórkowego, zarejestrowany w systemie Diners Club Polska. Aby móc korzystać w pełni z płatności internetowych kartą Diners Club wystarczy ją zarejestrować do usługi ProtectBuy w serwisie e-Konto – nadać hasło i potwierdzić numer telefonu.

Może się zdarzyć, że niektóre sklepy lub serwisy internetowe nie mają jeszcze wdrożonego silnego uwierzytelnienia. Diners Club Polska umożliwiła tworzenie indywidualnych tzw. „białych list”. Wystarczy zgłoszenie do biura Diners Club Polska zaufanych, ulubionych sklepów lub serwisów internetowych, gdzie do tej pory dokonywane były zakupy. Pozwoli to na dokonywanie płatności pomimo braku silnego uwierzytelnienia.

Biała lista

– Silne uwierzytelnienie to ważny środek bezpieczeństwa, który dodatkowo chroni naszych klientów podczas zakupów w Internecie. Wiemy już jednak, że dostosowanie do tego standardu przez wszystkich uczestników rynku zajmie więcej czasu, dlatego zdecydowaliśmy się pomóc naszym klientom zachować możliwość dokonywania zakupów w zaufanych, ulubionych sklepach i serwisach internetowych zanim wdrożą standard SCA. Opcja tworzenia i zmiany tzw. „białej lisy” zaufanych akceptantów jest dostępna dla każdego klienta Diners Club Polska – przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Wystarczy skontaktować się z naszym biurem mailowo lub telefonicznie. W najbliższej przyszłości będzie można zrobić to już samodzielnie, w usłudze e-Konto. – mówi Paweł Pomianowski, dyrektor generalny Diners Club Polska.

Korzystanie z indywidualnego rejestru zaufanych odbiorców płatności nie jest ograniczone czasowo. Usługa ProtectBuy jest wdrożona m.in. we wszystkich internetowych serwisach usługowo-handlowych obsługiwanych przez First Data Polska SA takich jak Poczta Kwiatowa, X-kom, Limango i wiele innych.

Diners Club można płacić w większości największych sieci detalicznych, m.in. Auchan, Biedronka, Carrefour, Lidl, Żabka, Hebe, Rossmann, Pepco, Castorama, IKEA, Leroy Merlin, sieciach aptek Ziko, Dr Max, DOZ oraz stacjach benzynowych – Orlen, Lotos, BP, Shell czy Amic Energy. Wśród akceptantów są także największe marki technologiczne oraz e-commerce, jak Amazon, AliExpress czy Uber. Kartami Diners Club można zapłacić również za bilety komunikacji miejskiej – w serwisach online i aplikacjach.