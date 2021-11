Dlaczego Amazon Go nie podbił rynku? Polski start-up zna odpowiedź i rzuca wyzwanie sieciom convenience

Propozycja ATS Technology to Ultra Convenience – bezobsługowa sprzedaż 24/7, oparta na mobilnym, modułowym sklepie kontenerowym.

Dlaczego ma szansę być „strzałem w 10” i co odróżnia ten model od poprzedników? O tym co-founderzy: Andrzej Wojciechowicz, Krzysztof Grabowski i Witold Rydzewski.

Model biznesowy dopasowany do polskich realiów

– Handel, także ten w sektorze convenience to stosunkowo prosta kwestia – komentuje Andrzej Wojciechowicz. – Trzeba tanio kupić, drożej sprzedać. By osiągać zyski, trzeba również ponosić jak najmniejsze koszty. Nasz projekt skupia się na tym ostatnim elemencie. Rozwiązanie ATS Technology jest innowacyjne – nie chodzi jednak o samą technologię, ale o podejście do sprzedaży w ogóle. Chcieliśmy stworzyć model sprzedaży, który będzie efektywny, chodziło o rentowne rozwiązanie, które jest tańsze we wdrożeniu i prowadzeniu niż tradycyjna sieć sklepów convenience, a przez to jest łatwo skalowalne i umożliwiające szybką ekspansję, i w efekcie zysk. W pewnym sensie jest już także znane konsumentowi, ale z drugiej strony, zapewniające mu nową jakość w codziennym procesie zakupowym.

– Jeżeli chodzi o umożliwienie konsumentom samoobsługowych zakupów, dziś na rynku mamy trzy koncepcje. Pierwsza to maszyny vendingowe – pomysł w praktyce bardzo ograniczony, pozwalający na oferowanie sprzedaży małej gamy produktów. Druga to wszelkie rozwiązania oparte o technologie RFID (radiowe tagowanie produktów) – dobry system sprzedaży, ale nie pasuje do każdego sektora, np. do branży FMCG, ze względu na wysokie koszty wprowadzenia i utrzymania. Ostatnia to technologie wizyjne wsparte sztuczną inteligencją. Te są jeszcze zbyt drogie w aplikacji, dlatego m.in. sklepy Amazon Go, które na nich bazowały, nie odniosły sukcesu. Dzięki zastosowanym technologiom w naszym sklepie będzie można kupić nawet alkohol, czego nie mogła zaoferować konkurencja. Z drugiej strony, nasza koncepcja jest user friendly. Do skanowania zakupów klienci będą używać własnych smartfonów – czegoś, co doskonale znają, a nie skomplikowanych, „obcych” technologii. To jest nasza przewaga – przyznaje Krzysztof Grabowski.