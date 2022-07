Dlaczego wymieniamy telefony i czym kierujemy się przy ich wyborze?

Kupując nowy telefon szukamy urządzenia, które mieści się w założonym przez nas budżecie. Zazwyczaj jest to kwota do 1000 zł (27%) lub pomiędzy 1000 zł a 2000 zł (33%). Oprócz ceny (66% wskazań), kluczowe przy wyborze nowego smartfona okazują się także: czas pracy baterii – 57% i marka producenta – 51%.

Na co jeszcze zwracamy uwagę wybierając telefon? Możliwości aparatu oraz jakość ekranu wskazało po 42% respondentów. Zdecydowanie mniej osób kieruje się wyglądem urządzenia (28%), opiniami innych użytkowników (26%) czy zdaniem znajomych (18%). Sposób ładowania i wodoszczelność

są istotne odpowiednio dla 14% i 13% ankietowanych.

- W dobie wyścigu na innowacje paradoksalnie to czas pracy na baterii okazuje się najważniejszym aspektem technicznym podczas wyboru nowego smartfona. Aż 65% Polaków musi ładować swój telefon przynajmniej raz dziennie, co czwarty badany robi to co drugi dzień, a zaledwie

9% użytkowników rzadziej. W dodatku prawie 40% badanych uważa, że ładuje swój smartfon zbyt często. Z badań wynika, że szczególnie osoby z mniejszym budżetem mają niewygórowane oczekiwania w kwestii czasu pracy z dala od ładowarki. Na tym tle wyróżniają się smartfony takie jak Huawei nova Y70, wyposażone w duże baterie o pojemności 6000 mAh. Pozwala on na swobodne użytkowanie telefonu przez dwa-trzy dni bez konieczności doładowywania, czyli znacznie dłużej, niż standard

w tej kategorii cenowej – mówi Dorota Haller, CMO Huawei CBG Polska, VP Marketing Huawei CEE & Nordic.

Smartfon wymieniamy tylko, gdy musimy

Z badania Huawei wynika, że 29% respondentów posiada swój obecny telefon od ponad dwóch lat, a urządzenia kolejnych 36% zostały zakupione rok do dwóch lat temu. Co czwarty Polak wymienił komórkę w okresie od pół roku do roku, a 7% ma zupełnie nowe telefony – zakupione na przestrzeni ostatnich sześciu miesięcy. Prawie 2/3 badanych wymienia smartfon dopiero, gdy jest to konieczne. Najbardziej przywiązani do swoich komórek są młodzi w wieku do 24 lat (71% osób w tej grupie wymienia urządzenie dopiero, gdy jest zużyte), a najmniej – osoby między 35 a 49 rokiem życia – 56 %. Niespełna co trzeci ankietowany zmienia telefon regularnie, zanim ulegnie zużyciu. A 5% czyni to często, nawet gdy tego nie potrzebuje, np. kiedy pojawia się nowy, modny model .

Ile wydajemy na komórki?

Jeśli już decydujemy się na zakup nowego smartfonu, zazwyczaj nie szastamy pieniędzmi. Aż 60% Polaków kupuje komórki warte maksymalnie 2000 zł, z czego 27% – o wartości do 1000 zł. Zakupu urządzenia wartego między 2001-3000 zł dokonało 16% ankietowanych, od 3001 do 4000 zł

- 8% użytkowników, a od 4001 do 5000 zł zaledwie 5%. Kolejne 3% respondentów posiada telefon warty od 5001 do 7000 zł, a próg 7000 zł wydanych na smartfona przekroczyło 2% badanych.

Telefon zgodny z oczekiwaniami

