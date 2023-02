Dlaczego zużywamy coraz więcej internetu?

Dlaczego zużywamy więcej internetu?

Jeszcze kilka lat temu kupując grę komputerową w pudełku w środku czekała na nas płyta z pełną zawartością, użytkownik musiał najwyżej pobrać aktualizację. Tymczasem wydana niedawno gra Call of Duty: Modern Warfare II, w wersji na konsolę PlayStation 5 zawierała tylko 70 MB danych, a pozostałe 150 GB trzeba pobrać z sieci. Co więcej, teraz trudno kupić komputer z fizycznym napędem, a konsole nowej generacji mają swoje w pełni cyfrowe edycje, gdzie 100% zawartości musi być pobrane z internetu. Duże zapotrzebowanie na dane powodują też serwisy VOD, jak chociażby Netflix, który oferuje treści w jakości 4K, zużywając przez godzinę około 7 GB danych. To wszystko powoduje, że ruch w sieci rośnie.

Z siecią łączy się też coraz więcej urządzeń, które kiedyś nie potrzebowały internetu, jak ekspresy do kawy, pralki czy ekspresy kuchenne. Nie można też zapominać o próbach budowy smart city, w ramach których miasto ma być połączone z siecią, w celu ułatwienia funkcjonowania mieszkańcom. Bardzo często mówi się, że do takich rozwiązań potrzebna jest sieć 5G, zapominając przy tym, że jej podstawą, poza nadajnikami, jest światłowód.

Czy istnieje technologia, która jest w stanie wytrzymać duży wzrost transferu danych?

Obecnie na rynku przewodowej infrastruktury internetowej dominują dwa rozwiązania – starsza sieć miedziana oraz nowsza – światłowodowa. Ekspert ds. technologii Fiberhost, Karol Kowalik, uspokaja, że w tym drugim przypadku możemy mówić o gotowości do zwiększonego zapotrzebowania na transfer danych i to przez najbliższe kilkadziesiąt lat. Jego zdaniem zwiększenie prędkości odbędzie się bez potrzeby wymiany obecnie istniejącej infrastruktury.

Światłowód jest medium, które może być rozwijane jeszcze przez wiele lat, zwiększając swoją prędkość z obecnych wartości, wynoszących około 2,5 petabitów, czyli 2500 terabitów, na sekundę w warunkach laboratoryjnych, do nawet 10 Pb/s.

– Dla lepszego zobrazowania mogę powiedzieć, że jest to ponad dwukrotność tego, co w tym momencie jest wysyłane przez sieć na całym świecie – mówi Karol Kowalik, Technical Development Manager w Fiberhost S.A.