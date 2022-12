Do 100-letniego browaru w Szczytnie powróci produkcja historycznego piwa Jurand

Mazurska Manufaktura to założona w 2019 r. rodzinna firma specjalizuje się w produkcji wysokoprocentowych alkoholi rzemieślniczych.

Do Browaru w Szczytnie powróci produkcja piwa. W listopadzie rozpoczął się w zakładzie montaż instalacji warzelniczej.

Plany zakładają rozwój segmentu alkoholi wysokoprocentowych, a także konsolidowanie rynku regionalnych browarów oraz dystrybutorów piwa.

Mazurska Manufaktura to założona w 2019 r. rodzinna firma specjalizuje się w produkcji wysokoprocentowych alkoholi rzemieślniczych. Aktywnie działa też w branży piwnej. Głośnym przedsięwzięciem spółki jest zakończona niedawno rewitalizacja ponad 100-letniego Browaru w Szczytnie, do którego powraca produkcja historycznej marki piwa Jurand. Środki na ten cel pozyskano dzięki przeprowadzonej w 2020 r. emisji, której wynik przekraczający 4 mln zł, był w owym czasie rekordem polskiego crowdfundingu.

– Już wkrótce do Browaru w Szczytnie powróci produkcja piwa. W listopadzie rozpoczął się w zakładzie montaż instalacji warzelniczej, a w najbliższych planach jest stworzenie linii do produkcji piwa puszkowanego. Puszka to opakowanie, które coraz śmielej zdobywa segment piw regionalnych i rzemieślniczych, ciesząc się rosnącą popularnością zarówno wśród konsumentów, jak i producentów – mówi Jakub Gromek, dyrektor generalny Mazurskiej Manufaktury. - Inwestując w rozwój naszych mocy produkcyjnych chcemy jednocześnie rozwijać portfolio produktów oraz wchodzić w kolejne segmenty rynku – dodaje.

Emisja akcji, oprócz celu, jakim jest pozyskanie kapitału, ma powiększyć grono akcjonariuszy, a zarazem rozproszyć akcjonariat przed wejściem na rynek NewConnect. Cena emisyjna każdej akcji wynosi 40 zł. Emisja ma potrwać maksymalnie do 31 stycznia 2023 roku.

Mazurska Manufaktura - od startupu do poważnego gracza

Za złożenie zapisów na akcje przewidywane są dwa rodzaje dodatkowych benefitów. Właściciele pakietu 100 akcji mogą liczyć na przesyłkę z zestawem piw kraftowych, zaś do tych, którzy nabędą 500 akcji trafi przesyłka z zestawem nowości alkoholowych Mazurskiej Manufaktury. Dodatkowo, jeśli utrzymają w posiadaniu min. 500 akcji, mogą liczyć na „wysokoprocentową dywidendę” – podobny zestaw alkoholi wysyłany dwa razy do roku, przed świętami Wielkanocnymi oraz Bożego Narodzenia.

– Tuż przed startem emisji podpisaliśmy akt notarialny z Kujawianką, która jest główną hurtownią piwa, wody, napojów i wina w województwie kujawsko-pomorskim. To zarazem trzeci największy dystrybutor wody mineralnej w północnej Polsce, co pozwoli nam wejść w zupełnie nowy segment rynku. Prowadzimy również zaawansowane rozmowy z kilkunastoma regionalnymi hurtowniami oraz producentami piwa, w tym także uznanymi markami kraftowymi, po to by objąć w nich udziały w zamian za akcje Mazurskiej Manufaktury. Tym samym kontynuujemy nasze plany dotyczące konsolidacji rynku lokalnych producentów i dystrybutorów piwa – wyjaśnia Jakub Gromek. - Takie działanie przełoży się na skrócenie łańcucha dostaw, usprawnienie kwestii logistycznych, a w konsekwencji redukcję kosztów operacyjnych – ocenia.

W ciągu kilku lat działalności Mazurska Manufaktura przeszła drogę od lokalnego przedsięwzięcia startupowego do poważnego gracza na polskim rynku alkoholowym. Rosnące obroty spółki w bieżącym roku to przede wszystkim efekt wprowadzenia kilku nowości produktowych, wzrostu zainteresowania historycznymi markami piw, nawiązania współpracy z kolejnymi sieciami handlowymi, a także zakończenia budowy działu sprzedażowego. Plany zakładają dalszy rozwój segmentu alkoholi wysokoprocentowych, a także konsolidowanie rynku regionalnych browarów oraz dystrybutorów piwa.