Według McKinsey & Company, 70 proc. firm korzystających z technologii chmury planuje zwiększyć swoje budżety w tym obszarze.

Przewiduje się, że do 2024 r. wartość rynku chmury publicznej wzrośnie do 800 mld dolarów, a wdrożenia będą realizowane we wszystkich branżach, m.in. w bankowości, ubezpieczeniach, handlu detalicznym, telekomunikacji, sektorze publicznym i edukacji.

Rozwój rozwiązań SAS opartych na chmurze zapoczątkowało opracowanie platformy analitycznej typu cloud-first SAS® Viya®. Nieprzypadkowo jej wprowadzenie na rynek zbiegło się w czasie ze strategicznymi partnerstwami z dostawcami chmury, które SAS zawarł między innymi z firmą Microsoft. Ostatnio nawiązał też współpracę z firmą Cosmo Tech, aby wspólnie rozwijać ofertę w zakresie symulatorów digital twins .

W 2021 roku SAS odnotował najwyższy wzrost przychodów ze sprzedaży rozwiązań analitycznych w chmurze w regionie Azji i Pacyfiku (wzrost o 48%) oraz EMEA (wzrost o 29%).