Dostawca kas samoobsługowych: Sieci instalują je na potęgę

W 2020 roku Sescom zainstalował i skonfigurował 899 kas samoobsługowych – tylko u jednego z klientów spółka zamontowała urządzenia w jego wszystkich 120 sklepach. Porównując, w 2020 r. największe sieci handlowe w kraju, zrzeszone w Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, uruchomiły ok. 8.500 kas samoobsługowych, co oznacza, że za instalację i konfigurację blisko 11 proc. z nich odpowiadał Sescom.

Jak to się odbywa?



W procesie instalacji urządzeń samoobsługowych Sescom jest odpowiedzialny za demontaż istniejących komponentów tradycyjnego zestawu kasowego, przygotowanie okablowania strukturalnego dla nowych urządzeń, wykonanie instalacji elektrycznej oraz montaż komponentów urządzenia samoobsługowego. Usługa kończy się weryfikacją działania urządzenia przed otwarciem każdej placówki, w której dokonano instalacji kas samoobsługowych.

Trend automatyzacji bardzo silny w handlu

– Ostatni rok to niewątpliwie dalsze wzmacnianie się trendu automatyzacji, a co za tym idzie duże zainteresowanie i popyt na wdrożenia kas SCO. Instalujemy kasy samoobsługowe nie tylko w aglomeracjach, ale też w mniejszych miastach na terenie kraju. Dzięki naszemu know-how oraz doświadczonemu zespołowi jesteśmy w stanie dokonać wdrożenia szybko i sprawnie tak, aby sklep zaczął od razu odczuwać korzyści płynące z tego rozwiązania – mówi Sławomir Halbryt, prezes Sescom SA.

Konsumenci doceniają kasy samoobsługowe

Firma Toshiba, globalny lider na rynku cyfrowych urządzeń, przeprowadziła wśród 2665 Amerykanów badania dotyczące tematu kas samoobsługowych. 80 proc. ankietowanym bardzo podoba się pomysł tego rodzaju udogodnień. 66 proc. wyraża chęć skorzystania z kas SCO. Wyniki tego badania nie dziwią – brak czekania w kolejce było najczęściej wymieniane jako powód wyboru kasy samoobsługowej. Z kolei badanie Global Market Insights pokazuje, że do 2027 r. wartość światowego rynku kas samoobsługowych wyniesie ponad 6,5 miliarda dolarów.

– Choć pandemia przyzwyczaiła Polaków do robienia zakupów online, to jednak nadal doceniają oni zakupy stacjonarne zarówno w sklepach spożywczych, jak i w innych branżach, np. sieciach sklepów sportowych. Właściciele tego typu obiektów dbają o komfort i zadowolenie klienta, dążąc jednocześnie do skrócenia czasu obsługi i zmniejszenia zaangażowania personelu w proces sprzedaży. Coraz częściej więc inwestują w kasy samoobsługowe. To rozwiązanie, które w znacznym stopniu usprawnia ten proces i redukuje koszty zatrudnienia – wyjaśnia Tomasz Wojtkowicz, Dyrektor IT Infrastructure w Sescom.