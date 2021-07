Dostawca materacy do IKEA zredukował proces naliczania płac z sześciu godzin do trzech minut

Ikano Industry wdrożyła rozwiązanie chmurowe pozwalające sprawniej zarządzać kadrami, czasem pracy oraz procesami płacowymi, fot.mat. pras.

Proces naliczania płac zredukowany z sześciu godzin do trzech minut. Ograniczenie zużycia papieru z 6500 do 850 kartek miesięcznie w porównaniu rok do roku. To efekty digitalizacji procesów HR przez Ikano Industry, producenta materacy, którego głównym klientem jest sieć sklepów IKEA.

Ikano Industry, zatrudniająca w Polsce 1000 pracowników, w pół roku wdrożyła rozwiązanie chmurowe Gavdi HR Cloud, pozwalające sprawniej zarządzać kadrami, czasem pracy oraz procesami płacowymi. Jest to kompleksowe chmurowe środowisko stworzone przez Gavdi Polska, firmę konsultingową oferującą zintegrowane usługi i produkty w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim. Bazuje ono na systemie SAP SuccessFactors oraz zestawie autorskich produktów i sprawdzonych praktykach Gavdi Polska.

Głównym celem spółki była redukcja czasu poświęcanego na rutynowe, ręczne czynności, takie jak: obsługa wniosków i zapytań pracowników, dostarczanie menedżerom informacji o ich zespołach, naliczanie płac czy dystrybucja pasków wynagrodzeniowych. Przykładowo ten ostatni proces dotychczas wymagał zaangażowania wielu osób i zajmował dwa dni. Obecnie nie generuje żadnego wysiłku, ponieważ paski płacowe są automatycznie widoczne w samoobsługowej aplikacji. Skrócenie czasu poświęcanego przez pracowników na pozyskiwanie danych kadrowych zwiększyło także poziom ich satysfakcji.

Czas na wagę złota

W Ikano Industry dostarczenie menedżerom nowoczesnych narzędzi, wspierających ich w zarządzaniu zespołami, ograniczyło czas poświęcany przez nich na działania związane z HR z 30 minut dziennie do pół godziny miesięcznie. W ten sposób mogą oni skierować większą uwagę na strategiczne aktywności i doskonalenie procesów produkcyjnych.

Ikano Industry posiada obecnie jedyną w Europie fabrykę z instalacją do chemicznego recyklingu elastycznej pianki PUR. Spółka dysponuje także własnym ośrodkiem badawczym, w którym poszukuje nowych sposobów wydajnego recyklingu produktów ubocznych swojej produkcji.