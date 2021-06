Drony będą sprawdzały braki towarów na półkach sklepowych

fot. drony będą sprawadzać braki na półkach, shutterstock

Braki magazynowe, nieodpowiednie rozmieszczenie towarów i błędne dopasowanie cen są przyczyną ogromnych strat dla sieci handlowych. Tylko w USA ubytki w przychodach są większe niż w przypadku kradzieży i sięgają zawrotnej kwoty ok. 1,75 biliona dolarów. Już wkrótce nad naszymi głowami będą latać drony, które będą zliczać towar na półkach.

Jedną z pierwszych sieci handlowych, która zaczęła używać maszyn do zliczania asortymentu był Walmart. Amerykańska firma posiada blisko 12 tys. sklepów na całym świecie i zatrudnia blisko 2,5 miliona osób. – Roboty miały sprawić, że pracownicy będą bliżej klientów. Znaczna część ich czasu pracy jest bowiem poświęcana na czynności związane z rozkładaniem towaru. To czynności proste, powtarzalne i nużące, ale bardzo czasochłonne, a to w takich sytuacjach roboty najlepiej zastępują człowieka – opisuje Paweł Rytelewski, wiceprezes zarządu SI-Consulting.



Jeszcze na początku 2020 roku po alejkach sklepowych sieci Walmart jeździło ok. 600 robotów. Firma chciała podwoić liczbę urządzeń, ale nagle zrezygnowała z podpisania nowej umowy z dotychczasowym dostawcą. - Okazało się, że pracownicy wcale nie przestali krążyć między półkami. Nie poświęcali więcej czasu klientom, ale zajęli się realizowaniem zamówień online i… nadal krążyli między półkami sklepowymi – opisuje Rytelewski.



W USA część sklepów m.in. sieci Circle K, General Mills czy Johnson & Johnson będzie wyposażonych w drony, które podobnie jak naziemne roboty będą skanować półki w sklepach spożywczych. Drony będą wykorzystywać technologię rozpoznawania obrazów (Smart Vision), a dzięki telefonom komórkowym dokonywana będzie szybka analiza bazująca na maszynowym uczeniu się przez sztuczną inteligencję.

Jedną z zalet dronów jest to, że ich dostosowywanie i wdrażanie jest znacznie tańsze niż opracowanie od podstaw autonomicznego robota mobilnego. Producent zapewnia też, że technologia dronów jest mniej inwazyjna dla klientów, którzy odczuwali psychiczny dyskomfort, gdy alejkami jeździły roboty. Dodatkowo śmigła dronów mają być zabezpieczone specjalnymi klatkami, tak aby nie stanowiły zagrożenia dla klientów.