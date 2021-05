Drugi automatyczny Zinu Shop już działa. Czeka jeszcze na koncesję

fot, Zinu Shop, automatyczny sklep w Krakowie

Zinu Shop uruchamia 7 maja drugi sklep automatyczny w Krakowie, przy Alei Pokoju 16.

ZINU SHOP to w pełni automatyczny sklep spożywczy czynny 24 godziny, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Automat obsługą przypominający bankomat oferuje ok. 350 różnych produktów. Znajdziemy w nim: pieczywo, warzywa, owoce, nabiał, tłuszcze, mięsa, wędliny, napoje, słodycze, przekąski, przyprawy, dania gotowe, artykuły dla dzieci i zwierząt, kosmetyki, chemie i wiele innych produktów.

To już drugie urządzenie marki ZINU na terenie Krakowa. Pierwsze udostępnione zostało 1 marca bieżącego roku i funkcjonuje w okolicy Centrum Handlowego M1. Pojemność sklepu sięga do 3000 produktów. Zdecydowana większość indeksów odpowiada asortymentowi typowego sklepu osiedlowego. Nowe urządzenie zostało również wyposażone w moduł do sprzedaży alkoholi. Firma planuje w najbliższym czasie ubiegać się o koncesję umożliwiającą handel napojami procentowymi. Projekt znajduje się w końcowej fazie badań i testów, a zgodnie z informacjami producenta, firma koncentruje się na pozyskaniu finansowania pozwalającego na dynamiczny rozrost sieci sprzedaży także w innych regionach kraju.