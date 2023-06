Duży producent opakowań dla spożywki zmienia technologię

To rozwiązania dedykowane m.in. dla producentów żywności, poszukujących opakowania bezpiecznego, w pełni recyklingowego, wygodnego dla konsumenta i przyjaznego dla środowiska.

Monomateriałowe opakowania barierowe

Zarząd Grupy Akomex liczy na to, iż w perspektywie najbliższego roku produkty z rozwiązaniami barierowymi zyskają jeszcze większe uznanie wśród świadomych konsumentów oraz producentów żywności i pozwolą tym samym zwiększyć udziały w kolejnym segmencie rynku opakowaniowego.

- W ostatnim czasie w przemyśle spożywczym obserwujemy zmianę trendów opakowaniowych idących w kierunku opakowań monomateriałowych. Firmy skupiają się na działalności proekologicznej, poszukując bardziej zrównoważonych i bezpiecznych rozwiązań. Grupa Akomex wychodzi naprzeciw potrzebom rynku oferując monomateriałowe opakowania barierowe, w 100% z tektury litej. Dzięki wprowadzeniu alternatywnych rozwiązań opartych na celulozie bez udziału tworzyw sztucznych, opakowania barierowe od Akomexu są w pełni zdatne do recyklingu, wygodne dla konsumenta i przyjazne dla środowiska. Jedną ze stosowanych form bariery jest specjalna powłoka, która naniesiona na tekturę stanowi barierę dla penetracji tłuszczu i wszelkiego rodzaju płynów. Głównym celem opakowań barierowych jest skuteczne zabezpieczenie produktu wymagającego niestandardowej ochrony. Każdy produkt inaczej może reagować w kontakcie z tekturą, dlatego ekologiczne rozwiązania barierowe są opracowywane indywidualnie i testowane z produktem końcowym – z uwzględnieniem zmieniających się warunków podczas każdego etapu łańcucha logistycznego - podkreśla firma.

Trendy na rynku opakowań

- Śmiało można stwierdzić, że opakowania barierowe monomateriałowe są niewątpliwym trendem ostatnich miesięcy. Wynika to z powszechnego dążenia do gospodarki o obiegu zamkniętym. Klienci coraz częściej zlecają nam opracowanie odpowiedniego rozwiązania, a następnie produkcję opakowań barierowych dla swoich produktów. Nasi eksperci z działu R&D dobierają wówczas odpowiednią opcję bariery dla danego produktu, przeprowadzają liczne testy i wybierają te które trafiają do produkcji. Zastosowanie ekologicznych rozwiązań barierowych w formie powłok eliminuje tworzywa sztuczne z opakowań, zachowując tym samym ich kluczowe właściwości. Dzięki temu otrzymujemy alternatywne rozwiązanie, które spełnia 3 najważniejsze dla nas cechy – jest łatwe w recyklingu, wygodne dla konsumenta i korzystne dla środowiska. Co więcej, jest ono w stanie zminimalizować opłatę produktową, czyli taką którą muszą zapłacić producenci wytwarzający produkty pod własną marką i pakujący je w opakowania. Wysokość tych opłat dla poszczególnych rodzajów opakowań określa Rozporządzenie Ministra Środowiska i na ten moment za użycie 1 kg tworzywa sztucznego producent musi zapłacić 2,70 zł, 1,40 zł za aluminium, a za papier i tekturę tylko 70 gr. W efekcie rozwiązanie barierowe jest nie tylko bardziej ekologiczne, ale i tańsze – komentuje Grzegorz Łajca, Prezes Grupy Akomex.