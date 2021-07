E-konsumenci lubią BLIKa, ale wciąż wielu kupujących płaci gotówką przy odbiorze

Kupując przez internet, polscy konsumenci najczęściej płacą online za odzież i obuwie, kosmetyki, sprzęt RTV, AGD i elektronikę, fot. pixabay.com

Według wyników badania przeprowadzonego na zlecenie Tpay przez SW Research, operator płatności jest ważny dla 67% Polaków robiących zakupy online. Dla ponad połowy badanych (56 proc.) operator płatności ma znaczenie zarówno przy kategorii, jak i cenie kupowanych produktów lub usług.

· Dla 39% respondentów preferowana obecność operatora przy metodzie płatności wiąże się z bezpieczeństwem transakcji.

· Wśród Polaków kupujących online, 62% zdarzyło się zapłacić przy odbiorze co najmniej raz. Aż 87% respondentów wybierających tę metodę płatności, płaci gotówką.

· Kupując przez internet, polscy konsumenci najczęściej płacą online za odzież i obuwie, kosmetyki, sprzęt RTV, AGD i elektronikę. Z kolei kategorią produktów, po które Polacy mniej chętnie sięgają w sieci, są produkty spożywcze.

Jak pokazują wyniki badania zrealizowanego na zlecenie Tpay przez SW Research, aż 80% deklaruje, że kupując przez internet wybiera płatności natychmiastowe. Wśród wszystkich możliwych form płatności, przez polskich e-konsumentów preferowany na pierwszym miejscu jest BLIK (71%), a na drugim – karta (36%). Wciąż jednak chętnie przy wizycie kuriera sięgamy do portfela po gotówkę, a niektórych produktów przez internet kupować nie chcemy.

Operator ma znaczenie

Blisko 70% kupujących w sieci deklaruje, że przy realizacji transakcji istotny jest dla nich operator płatności. Jednocześnie, 38% przyznaje, że powodem preferowania obecność operatora jest poczucie bezpieczeństwa transakcji. Co ważne, dla 56% respondentów operator płatności ma znaczenie zarówno przy kategorii, jak i cenie kupowanych produktów lub usług, a prawie jedna trzecia (30%) wskazała, że to cena kupowanego produktu lub usługi wpływa na to, że operator płatności pełni kluczową funkcję.

– Kategorią produktów, przy zakupie których wybór operatora płatności ma największe znaczenie dla Polaków, jest sprzęt RTV, AGD i elektronika (61%), obuwie i odzież (56%) oraz meble i wyposażenie wnętrz (51%). Przy wyborze operatora jedną z najważniejszych kwestii dla e-konsumentów jest bezpieczeństwo – mówi Paweł Działak, CEO Tpay, operatora płatności online.

Mimo rewolucji cyfrowej gotówka nadal w cenie