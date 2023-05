EEC 2023: Retail Tech - technologia drogą do celu (pełna relacja)

Dla wielu firm retailowych nie skończyła się jeszcze transformacja cyfrowa, a już zaczyna się transformacja związana ze sztuczną inteligencją. To ogromne wyzwanie dla przedsiębiorstw.

Co w najbliższych latach będzie można osiągnąć dzięki rozwojowi algorytmów? Jak technologia wpływa na sektor handlowy? Czy detaliści są przygotowani na zmiany? - z tymi pytaniami mierzyli się paneliści debaty "Retail Tech".

Debatę poprowadził Karol Tokarczyk, analityk ds. gospodarki cyfrowej, Polityka Insight. Punktem wyjścia do dyskusji stała się kwestia oczekiwań konsumentów względem detalistów.

Karol Tokarczyk, analityk do spraw gospodarki cyfrowej, Polityka Insight

Czego chcą dzisiaj klienci? - Dobrych cen, dostępności produktów, spójnej strategii w każdym kanale sprzedaży oraz innowacyjnych rozwiązań płatniczych - powiedział Jakub Gierszyński, członek zarządu Zdrowit S.A., prezes zarządu Melisa, sp. z o. o.

- Przez ostanie 1,5 roku presja na ceny istotnie się zwiększyła. Trzeba położyć na nie duży nacisk, jeśli chce się przyciągnąć klienta. Oczywiście to nie wszystko. Dla konsumenta istotna jest również dostępność oferty oraz dobrze prowadzony omnichannel, czyli spójność marki - marketingowa, cenowa, technologiczna - we wszystkich kanałach - tłumaczył panelista.

Wskazując aktualne trendy nie można pominąć rozwoju platform typu marketplace oraz popularności płatności odroczonych.

Jakub Gierszyński, członek zarządu Zdrowit S.A., prezes zarządu Melisa, sp. z o. o., fot. PTWP

- Platformy marketplace odpowiedziały na potrzeby klientów wprowadzając łatwość i standaryzację zakupów. Widzimy też, że kupujący chętnie korzystają z innowacyjnych technologicznie rozwiązań płatniczych. W ostatnich dwóch latach dynamicznie rozwijają się płatności odroczone (buy now pay later), dające możliwość zakupu produktów bez płacenia za nie od razu. Ostatnim wartym wskazania trendem są zakupy społecznie odpowiedzialne, które na polskim rynku realizują m.in. CCC czy Modivo wraz z InPostem (opakowania wielokrotnego użytku) - wskazał Jakub Gierszyński.

Zakupy w modelu omnichannel wspólnym doświadczeniem

Krzysztof Bajołek, prezes zarządu Answear.com dodał, że polski rynek jest aktualnie na tyle zróżnicowany, że retailerzy powinni już bardziej szczegółowo określić, jakie są potrzeby ich klientów.

- Weszliśmy w taką fazę, że trudno jest generalizować, że wszyscy klienci oczekują tego samego. Różne grupy klientów oczekują czegoś innego, dlatego trzeba się pozycjonować na określony segment i odpowiadać sobie na bardziej precyzyjne pytania - mówił prezes Answear.com.

Krzysztof Bajołek, prezes zarządu Answear.com, fot. PTWP

Inaczej widzi to Marcin Zimnicki, członek zarządu, dyrektor Retail Technology Hub EXO RIGO. - 77 proc. Polaków rozpoczyna zakupy bądź już kupuje w internecie. To może jeszcze nie są takie obroty, o których wszyscy marzą, ale z pewnością to duża grupa klientów. Niezależnie od pokolenia, mobilność i omnichannel, rozumiany jako przenikanie się kanałów, to doświadczenia, które łączą konsumentów - powiedział uczestnik debaty.

- Banki, podobnie jak retail, sprzedają i mają zróżnicowanych klientów. Widzimy, że klienci biznesowi chcą korzystać z tych samych udogodnień, które są już udziałem klientów detalicznych, czyli szybkiego i bezpiecznego udostępniania usług w modelu 24/7 - mówiła Ewa Łuniewska, wiceprezes zarządu ING Bank Śląski SA.

Ewa Łuniewska zwróciła uwagę, że konsumenci oczekują możliwie jak najniższych kosztów usług po stronie banku. - Klienci myślą, że banki będą zarabiać "w tle", a tak naprawdę koszty naszych usług też rosną, zarówno jeśli chodzi o technologię, jak również o koszt pieniądza, bo rosną stopy procentowe - tłumaczyła.



Wiceprezes zarządu ING Bank Śląsk dodała, że jej firma działa w modelu omnichannel. - Być może nie patrzy się nas po tym kątem, ale mamy zarówno oddziały stacjonarne, jak i bankowość mobilną oraz internetową, czyli pełną omnikanałowość - wskazała Ewa Łuniewska.

Ewa Łuniewska, wiceprezes zarządu ING Bank Śląski SA, fot. PTWP

Co w najbliższych latach będzie można osiągnąć dzięki rozwojowi algorytmów? Jak technologia wpływa na sektor handlowy? Gdzie w organizacjach występują "wąskie gardła"?

Retail w fazie technologicznej transformacji

Dla wielu firm retailowych nie skończyła się jeszcze transformacja cyfrowa, a już zaczyna się transformacja związana ze sztuczną inteligencją.

- Na pewno będzie rodziło to pewnego rodzaju dyskomfort, bo te dwie transformacje na siebie się nałożą, a ponieważ postęp w zakresie algorytmów sztucznej inteligencji jest wykładniczo wyższy niż w przypadku postępu cyfryzacji, wyzwanie jest tutaj ogromne. Po pierwsze dlatego, że modele sztucznej inteligencji to nie tylko ChatGPT i OpenAI - to zmiana na absolutnie każdym etapie procesów retailowych, począwszy od zakupów i silników rekomendacji. Silniki rekomendacji dzisiaj zasilane są podstawowymi rodzajami algorytmów, ale wkrótce będą przechodzić na zarządzanie przez modele sztucznej inteligencji - wskazał Bartek Pucek, CEO, Forward Operators, twórca newslettera, Pucek.com.

Ekspert zwrócił uwagę na fakt, że wiele biznesów online lub internetowych odnóg omnichannelowych retailerów, prowadzi nieopłacalną działalność.

Bartek Pucek, CEO, Forward Operators, twórca newslettera, Pucek.com, fot. PTWP

- Marża jest pod kreską i nadrabia się to marżą po stronie offline'owej. To jest rzeczywistość w wielu organizacjach i praca nad modelami AI związanymi z segmentacją klientów oraz wykrywaniem ich intencji, będzie kluczowa. Jeżeli mówimy o firmach, które jednocześnie posiadają zasoby produkcyjne, sztuczna inteligencja umożliwi m.in. wykrywanie anomalii na liniach produkcyjnych za pomocą modeli do rozpoznawania obrazu. Obserwujemy to już w procesach związanych z fulfillmentem - tłumaczył panelista.

Bartek Pucek wskazał również kilka problemów związanych z implementacją technologii. - To, że technologie są dostępne i wdrażane przez retailerów nie oznacza jeszcze, że firmy na nie stać. Po drugie, świadomość większości przedsiębiorstw w kwestii możliwości sztucznej inteligencji jest dziś na bardzo niskim poziomie - ocenił panelista.

Marcin Zimnicki podkreślił, że mądry wybór odpowiedniej technologii to zaledwie pierwszy krok. O wiele trudniejsze jest przygotowanie całej organizacji do jej efektywnego wykorzystywania.

Marcin Zimnicki, członek zarządu, dyrektor Retail Technology Hub, Exorigo-Upos SA, fot. PTWP

- Od strony technologii umiemy już dużo. Kłopot pojawia się na późniejszym etapie. Jak trwale tę technologię zaimplementować w operacje firmy? Adaptacja to klucz do sukcesu - wskazał.

Firmy gotowe na przełom?

Czy polskie firmy są już gotowe na takie wyzwania? I czy różnice w kompetencjach cyfrowych będą przewagą konkurencyjną?

Zdaniem Krzysztofa Bajołka, personalna gotowość po stronie organizacji już jest, różnice mogą wystąpić w budżetach firm.

- Jesteśmy stosunkowo małym rynkiem i skala naszych biznesów często jest wielokrotnie mniejsza niż firm ze Stanów Zjednoczonych, Azji czy Europy Zachodniej, gdzie kwestia finansów bywa nie do przeskoczenia. Problem może jednak wystąpić po stronie samych narzędzi, które często nie są jeszcze tak doskonałe, jak byśmy chcieli. Kolejną sprawą jest ilość danych, którymi dysponujemy i ich aktualność. To jest w większości wypadków najtrudniejszy w tej chwili obszar, z którymi zmagają się wszystkie systemy rekomendacji - ilość i jakość danych jest na ten moment niewystarczająca - ocenił.

Zdaniem Jakuba Gierszyńskiego firmy, zwłaszcza te działające w internecie, są gotowe na transformację technologiczną. - E-commerce już jest technologiczny. Kłopot w tym, żeby wszystkie narzędzia zorkiestrować i włożyć do DMP (platforma zarządzania danymi - przyp. red.). Do tego dochodzi jeszcze kwestia długu technologicznego. Ci, którzy już wcześniej inwestowali w zaawansowane rozwiązania, będą mieli dziś łatwiej - mówił.

Marcin Zimnicki uważa, że przedsiębiorstwa do adaptacji technologii przystępują z różnych pozycji.

- Na rynku funkcjonują retailerzy z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem, którzy stają teraz przed wyzwaniem wkomponowania technologii w swoje systemy. To duża rzecz. Pamiętajmy również o wykorzystywaniu technologii, jak np. self-scanning, w sklepach stacjonarnych. Przykładem są sklepy Amazon Fresh, gdzie czujniki i kamery zbierają dane, a klient kupuje, płaci, nic się nie gubi. Za tym stoi właśnie AI. Nie tylko ta na serwerze, ale także w placówce. Dzięki sztucznej inteligencji można tworzyć modele predykcyjne i zwiększać sprzedaż - wskazał Marcin Zimnicki.

Bartek Pucek dodał, że wąskim gardłem mogą okazać się procesy decyzje w organizacjach.

- Pojawia się kwestia budowania kompetencji wokół data science i data engineering. Umiejętność budowania organizacji, która jest oparta o dane, ale nie o dane w rozumieniu raportowania sprzedażowego, ale w rozumieniu podejmowania decyzji za pomocą danych, które jesteśmy w stanie wyciągać na bieżąco, będzie kluczowa. To wciąż dla wielu firm praca domowa do odrobienia - powiedział ekspert.

Jak z danych korzysta sektor bankowy? - W przypadku algorytmów obowiązuje nas najwyższa staranność związana z bezpieczeństwem danych. Mamy wiele własnych danych, które otrzymujemy w oparciu o tajemnicę bankową od naszych klientów, ale pozyskujemy też dużo "z zewnątrz". Chcielibyśmy połączyć te dwa światy i z pomocą algorytmów dostarczać bardziej wartościowe rekomendacje i proponować klientom coraz lepiej spersonalizowane usługi - mówiła Ewa Łuniewska.

Płatności odroczone - opcja win-win?

Uczestnicy debaty poruszyli także wątek płatności odroczonych. W jakim stopniu zachęcają one klientów do wydawania pieniędzy? I czy dla handlu ta opcja to wyłącznie korzyść?

- Jako banki od wielu lat wychodzimy naprzeciw potrzebom klientów, starając się aby sam proces płatności był wygodny i niewidoczny, nasz sektor kształtuje trendy. Pierwszym z nich było odchodzenie od gotówki. Więcej płacimy dziś kartami, używamy płatności mobilnych, internetowych, przelewów bankowych. Polacy szczególnie polubili BLIKa. Z kolei nasi klienci biznesowi prowadzący sprzedaż chcą się upewnić, że płatność nie jest oddzielnym produktem, a jest włączona w cały proces, w którym bank jest niewidoczny. Płatności odroczone też są częścią naszych usług - powiedziała Ewa Łuniewska.

- W Answear.com płatności odroczone za pierwsze trzy miesiące br. stanowiły już 23 proc. wszystkich płatności i ich udział ciągle rośnie. Spędza nam to sen z powiek, bo zastanawiamy się co zrobić, żeby to było dla firmy opłacalne. Na tej formie płatności tracimy pieniądze, bo ilość zwrotów, która towarzyszy takim transakcjom jest o około 30 proc. wyższa niż przy zakupach opłacanych od razu. To spory problem dla biznesu. Z jednej strony nie sposób tego nie używać, bo taki jest trend i oczekiwania, ale z drugiej strony trudno na tym zarobić. Nie zauważyliśmy również, żeby ilość transakcji wzrosła odkąd wprowadziliśmy tę usługę - mówił Krzysztof Bajołek.

Obawy Krzysztofa Bajołka potwierdził Bartek Pucek.

- W Australii płatności odroczone stanowiły już między 40 a 50 proc. rynku e-commerce'owego. Firmy zaczęły ograniczać tę opcję - była dostępna jedynie dla wybranych towarów, gdzie wpływ na marżę nie był odczuwalny. Również wierni klienci, czyli m.in. użytkownicy programów lojalnościowych, którzy odpowiadają nawet za 80 proc. przychodów, stracili tę możliwość. Dlaczego? Bo mądrzy retailerzy podchodzą do programów lojalnościowych jako do miejsca budowania relacji z klientami - tłumaczył panelista.

Ekspert zwrócił także uwagę na model opłaty zwany usage-based pricing.

- Dużo się mówiło o przejściu niektórych rodzajów usług do modelu subskrypcyjnego, ale widać, że w przypadku usług elektronicznych, w szczególności tych, gdzie mamy do czynienia z komponentami sztucznej inteligencji, przechodzi się na model usage-based pricing, czyli płacę za tyle, ile zużywam. To może być zachęta zwłaszcza dla klientów z cieńszym portfelem, którzy muszą ograniczać konsumpcję - dodał.

Marcin Zimnicki wskazał, że trendy w płatnościach zmieniają się coraz szybciej. - Już prawie 80 proc. Polaków używa płatności mobilnych. Oswoiliśmy się z nimi. Być może wkrótce przejdziemy na kolejny poziom i będziemy autoryzować nasze płatności biometrycznie. Pojawiają się pierwsze start-upy, które proponują nowe rozwiązania. Jeżeli tylko odkryjemy, że to jest łatwiejsze niż wyjęcie telefonu, to będziemy to adoptować - ocenił.

Technologie w ramach prawnych

Rozwój technologii postępuje, a prawo za nim nie nadąża. - Unijne regulacje dotyczące DSA i DMA niedługo wejdą w życie. W kolejce jest jest Data Act, czyli RODO dla danych nieosobowych oraz AI Act. Jak to wpłynie na rynek? - pytał Karol Tokarczyk.

- Jako dostawcy musimy czasami wyprzedzać regulacje i dostosować do nich nasze rozwiązania. Jest tego sporo. Od niedawna obowiązuje dyrektywa Omnibus, rynek mówi o e-paragonach. Od lipca będziemy żyli w świecie KSeF, czyli Krajowego Systemu Ewidencji Faktur. Musimy być na to wszystko gotowi. Z kolei zarządzający biznesem retailowym powinni tak kierować firmami, aby któraś z takich regulacji nie spowodowała konieczności gruntownej przebudowy przedsiębiorstwa - powiedział Marcin Zimnicki.

- Ja jestem zwolennikiem deregulacji i transparentności, a nie próby uregulowania wszystkiego. Trzeba zadać sobie pytanie, czy regulacje pomogą sprawniej prowadzić biznes i rozwiązywać problemy klientów, czy robimy to dlatego, że ktoś tak nakazał. Data Act czy AI Act są dzisiaj regulacjami ograniczającymi rozwój. Ale są też pozytywne przykłady, jak wspomniane e-paragony, które będą dużym ułatwieniem dla branży e-commerce - stwierdził Bartek Pucek.

Nie ma odwrotu od technologii

Na koniec debaty paneliści zostali poproszeni o podsumowanie najważniejszych wątków.

- Sztuczna inteligencja i nowe technologie to jest coś, od czego nie uciekniemy. Biznesy muszą się w tym odnaleźć i umiejętnie wykorzystać dla swoich potrzeb, niezależnie od kanału, w którym prowadzą działalność - powiedział Krzysztof Bajołek.

Jakub Gierszyński podkreślił, że nie trzeba bać się zmian. - Software follows strategy. Technologia jest fantastyczna, może dużo zmienić. Warto pomyśleć o niej jako akceleratorze, asystencie, który może nam pomóc w realizacji naszych celów biznesowych. Ale te cele muszą faktycznie być ustalone, a software ma pomóc do nich zmierzać.

Ewa Łuniewska zwróciła uwagę na kwestię demografii. - To będzie miało ogromny wpływ na wszystko, co dzisiaj robimy i jak patrzymy na przyszłość naszych firm. Nie możemy zapominać o pokoleniu, które większość czasu spędza w internecie. Nie dzielmy biznesu na część online i offline - to całość. Wdrażajmy rozwiązania oparte o AI krok po kroku - powiedziała wiceprezes ING Banku Śląskiego.

- Sztuczna inteligencja to najważniejszy element transformacyjny dla organizacji. To jedno z największych wyzwań na przestrzeni najbliższych lat, a z drugiej strony - element budowania przewagi konkurencyjnej oraz droga do zrozumienia potrzeb użytkowników i klientów - ocenił Bartek Pucek.

- Wybierajcie i używajcie tych narzędzi, co do których czujecie, że wesprą was biznes - dodał Marcin Zimnicki.