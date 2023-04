EEC 2023: Retail w fazie transformacji. Firmy gotowe na AI?

Retail w fazie transformacji

Dla wielu firm retailowych nie skończyła się jeszcze transformacja cyfrowa, a już zaczyna się transformacja związana ze sztuczną inteligencją.

- Na pewno będzie rodziło to pewnego rodzaju dyskomfort, bo te dwie transformacje na siebie się nałożą, a ponieważ postęp w zakresie algorytmów sztucznej inteligencji jest wykładniczo wyższy niż w przypadku postępu cyfryzacji, wyzwanie jest tutaj ogromne. Po pierwsze dlatego, że modele sztucznej inteligencji to nie tylko ChatGPT i OpenAI - to zmiana na absolutnie każdym etapie procesów retailowych, począwszy od zakupów i silników rekomendacji. Silniki rekomendacji dzisiaj zasilane są podstawowymi rodzajami algorytmów, ale wkrótce będą przechodzić na zarządzanie przez modele sztucznej inteligencji - wskazał Bartek Pucek, CEO, Forward Operators, twórca newslettera, Pucek.com.

Bartek Pucek, CEO, Forward Operators, twórca newslettera, Pucek.com, fot. PTWP

Ekspert zwrócił uwagę na fakt, że wiele biznesów online lub internetowych odnóg omnichannelowych retailerów, prowadzi nieopłacalną działalność.

- Marża jest pod kreską i nadrabia się to marżą po stronie offline'owej. To jest rzeczywistość w wielu organizacjach i praca nad modelami AI związanymi z segmentacją klientów oraz wykrywaniem ich intencji, będzie kluczowa. Można np. stworzyć transkrypcję rozmów z call center i uzyskanymi w ten sposób danymi wzbogacać CRM, co automatycznie prowadzi do zwiększenia sprzedaży albo polepszenia NPS-ów. Jeżeli mówimy o firmach, które jednocześnie posiadają zasoby produkcyjne, sztuczna inteligencja umożliwi m.in. wykrywanie anomalii na liniach produkcyjnych za pomocą modeli do rozpoznawania obrazu. Obserwujemy to już w procesach związanych z fulfillmentem - tłumaczył panelista.

Bartek Pucek wskazał również kilka problemów związanych z implementacją technologii.

- To, że technologie są dostępne i wdrażane przez retailerów nie oznacza jeszcze, że firmy na nie stać. Po drugie, świadomość większości przedsiębiorstw w kwestii możliwości sztucznej inteligencji jest dziś na bardzo niskim poziomie - ocenił panelista.

Marcin Zimnicki, członek zarządu, dyrektor Retail Technology Hub, Exorigo-Upos SA, podkreślił, że mądry wybór odpowiedniej technologii to zaledwie pierwszy krok. O wiele trudniejsze jest przygotowanie całej organizacji do jej efektywnego wykorzystywania.

Marcin Zimnicki, członek zarządu, dyrektor Retail Technology Hub, Exorigo-Upos SA, fot. PTWP

- Od strony technologii umiemy już dużo. Kłopot pojawia się na późniejszym etapie. Jak trwale tę technologię zaimplementować w operacje firmy? Adaptacja to klucz do sukcesu - wskazał.

Firmy gotowe na przełom?

Czy polskie firmy są już gotowe na takie wyzwania? I czy różnice w kompetencjach cyfrowych będą przewagą konkurencyjną?

Zdaniem Krzysztofa Bajołka, prezesa zarządu Answear.com, personalna gotowość po stronie organizacji już jest, różnice mogą wystąpić w budżetach firm.

Krzysztof Bajołek, prezes Answear.com

- Jesteśmy stosunkowo małym rynkiem i skala naszych biznesów często jest wielokrotnie mniejsza niż firm ze Stanów Zjednoczonych, Azji czy Europy Zachodniej, gdzie kwestia finansów bywa nie do przeskoczenia. Problem może jednak wystąpić po stronie samych narzędzi, które często nie są jeszcze tak doskonałe, jak byśmy chcieli. Kolejną sprawą jest ilość danych, którymi dysponujemy i ich aktualność. To jest w większości wypadków najtrudniejszy w tej chwili obszar, z którymi zmagają się wszystkie systemy rekomendacji - ilość i jakość danych jest na ten moment niewystarczająca - ocenił.

Zdaniem Jakuba Gierszyńskiego, członka zarządu, Zdrowit SA, prezesa zarządu, Melissa Sp. z o.o., firmy, zwłaszcza te działające w internecie, są gotowe na transformację technologiczną. - E-commerce już jest technologiczny. Kłopot w tym, żeby wszystkie narzędzia zorkiestrować i włożyć do DMP (platforma zarządzania danymi - przyp. red.). Do tego dochodzi jeszcze kwestia długu technologicznego. Ci, którzy już wcześniej inwestowali w zaawansowane rozwiązania, będą mieli dziś łatwiej - uważa Jakub Gierszyński.

Jakub Gierszyński, członek zarządu, Zdrowit SA, prezes zarządu, Melissa Sp. z o.o., tot. PTWP

Marcin Zimnicki również podkreślił, że przedsiębiorstwa do adaptacji technologii przystępują z różnych pozycji. - Na rynku funkcjonują retailerzy z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem, którzy stają teraz przed wyzwaniem wkomponowania technologii w swoje systemy. To duża rzecz. Pamiętajmy również o wykorzystywaniu technologii, jak np. self-scanning, w sklepach stacjonarnych. Przykładem są sklepy Amazon Fresh, gdzie czujniki i kamery zbierają dane, a klient kupuje, płaci, nic się nie gubi. Za tym stoi właśnie AI. Nie tylko ta na serwerze, ale także w placówce. Dzięki sztucznej inteligencji można tworzyć modele predykcyjne i zwiększać sprzedaż - wskazał.

Bartek Pucek dodał, że wąskim gardłem mogą okazać się procesy decyzje w organizacjach.

- Pojawia się kwestia budowania kompetencji wokół data science i data engineering. To może być spory wydatek. Umiejętność budowania organizacji, która jest oparta o dane, ale nie o dane w rozumieniu raportowania sprzedażowego, ale w rozumieniu podejmowania decyzji za pomocą danych, które jesteśmy w stanie wyciągać na bieżąco, będzie kluczowa. To wciąż dla wielu firm praca domowa do odrobienia - powiedział ekspert.

Jak z danych korzysta sektor bankowy?

- W przypadku algorytmów obowiązuje nas najwyższa staranność związana z bezpieczeństwem danych. Mamy wiele własnych danych, które otrzymujemy w oparciu o tajemnicę bankową od naszych klientów, ale pozyskujemy też dużo "z zewnątrz". Chcielibyśmy połączyć te dwa światy i z pomocą algorytmów dostarczać bardziej wartościowe rekomendacje i proponować klientom coraz lepiej spersonalizowane usługi - mówiła Ewa Łuniewska, wiceprezes zarządu ING Bank Śląski SA.