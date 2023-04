EEC 2023: Rewolucja czy ewolucja sztucznej inteligencji w obszarze digital marketing?

Panel poświęcony Digital Marketing był moderowany przez Kamila Bolka, B2B Communication & PR Expert, który skupił uwagę prelegentów na temacie ewolucji lub nawet rewolucji sztucznej inteligencji. Rozwój, jaki w ostatnich latach poczyniła AI, jest kamieniem milowym w erze całkowitej cyfryzacji. Dyskusja, która toczyła się wokół tego tematu, dotyczyła nie tylko możliwości, jakie daje AI, ale również problemów etycznych, z którymi musi się zmierzyć świat. Specjaliści z branży PR, marketingu i social mediów zgromadzeni na panelu podjęli dyskusję na ten temat.

- Sztuczna inteligencja to przede wszystkim narzędzie w rękach ludzi. Dyskutowanie o tym, czy powinna istnieć czy nie, jest bezpodstawne. Musimy się z nią zmierzyć, ponieważ ciąg cyfrowych zdarzeń już się rozpoczął i nie możemy go zmienić. Branża marketingowa została już dawno zdominowana przez technologię. Teraz otrzymujemy kolejne narzędzia, aby jeszcze szybciej się rozwijać, ale cała siła tkwi w naszych rękach - zauważył Bartek Gołębiowski, założyciel i dyrektor zarządzający Gong.

- Zastosowanie AI w pracy marketera jest codziennością od dawna. Jej wykorzystanie w kampaniach reklamowych zadziałało już kilka lat temu. Dzisiaj prowadząc proces rekrutacyjny, jednym z moich pytań, które zadaję jest to o współpracę z algorytmem, dodaje Ewa Wysocka, założyciel, prezes zarządu Tribe47.

Temat sztucznej inteligencji od dawna był obecny w rozmowach nt. nowych technologii i filmów sciencie ficton. Ten rok jest jednak wyjątkowy pod tym względem, ponieważ temat Chat'uGPT stał się codziennością w polskich mediach. Stąd też moderator Kamil Bolka zadał pytanie o rewolucyjność AI.

- Startupy od kilku lat opierały się na sztucznej inteligencji, która była dla nich rodzajem wsparcia. W tym roku faktycznie dokonuje się rewolucja w zakresie poznania możliwości AI przez świat. Wspomniany ChatGPT ujrzał światło dzienne i trafił do konsumentów, co pokazało, jakie możliwości daje sztuczna inteligencja - odpowiada Łukasz Kępiński, CEO i założyciel Tears of Joy, ekspert w zakresie influencer marketingu.

- Jakiś czas temu rozmawiałem z kolegą z branży, który powiedział, że dostał post od influencerki. Tekst był napisany źle, dlatego postanowili go przepuścić przez ChatGPT. Faktycznie, wynik był o wiele lepszy niż w oryginalnej wersji - dodaje Kępiński.

Czy AI jest konkurencją dla firm marketingowych?

Pytanie, które wybrzmiało na panelu, to zagrożenia, które płyną z rozwoju sztucznej inteligencji. Mianowicie, czy stanie się ona konkurencją dla firm działających w obszarze marketingu i PR.

- PR reprezentuje ten segment, który jest otwarty i chłonie nowinki technologiczne. Chociaż póki co do tworzenia treści wykorzystywana jest ta "inteligencja biologiczna", ale jak widzimy na podstawie ChatGPT ten proces również może zostać zautomatyzowany - wskazuje Rafał Czechowski, prezes zarządu, dyrektor zarządzający Imago PR

- Ryzykiem jakie może powstać w kontekście tej automatyzacji jest inflacja treści. Powstaje spadek konkurencyjności treści a przez to również jej atrakcyjność. Informacji, które dostarczamy dziennie do internetu są miliony, proces zautomatyzowania tego, przyczyni się do jeszcze większej ilości dostarczanych treści do internetu - dodaje Czechowski.

Adam Przeździęk, założyciel FutureOf X oraz twórca i właściciel Mediafeed.pl zauważa, że zmieniające się technologie mają wpływ nie tylko na marketing, ale także na samo pojęcie inteligencji. - Przykładem może być rozwijająca się technologia Change PETI, która rozszerza definicję inteligencji - komentuje.

Przeździęk przewiduje, że w przyszłości każdy z nas będzie miał swojego personalnego agenta opartego na sztucznej inteligencji, który będzie wykonywał dla nas pewne czynności, a nawet podejmował decyzje. Mówi się często o tym, jak sztuczna inteligencja zmienia marketing, jednak warto zwrócić uwagę, że może to także wpłynąć na nas jako ludzi i nasze funkcjonowanie w społeczeństwie.

Ponadto Adam Przeździęk podkreśla, że nie wiadomo jeszcze, czy konsumenci będą chętni do konsumowania treści stworzonych przy użyciu sztucznej inteligencji.