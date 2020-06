EEC Online: To dopiero początek cyfryzacji!

EEC Online

- Rozkwit wykorzystania technologii informatycznych, z jakim mamy do czynienia w czasie epidemii to dopiero początek cyfryzacji. Centrum danych, które jest blisko, przyspiesza usługi chmurowe. Data center Microsoftu będzie akceleratorem rozwoju polskiej chmury. Piękno i największe uzyski biznesowe są głębiej w cyfryzacji - mówił podczas EEC Online, Paweł Jakubik, członek zarządu Microsoft Polska.

Trwa druga odsłona EEC Online – internetowej edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (European Economic Congress - EEC). To trzy dni (22-24 czerwca br.) pod znakiem debat poświęconych analizie i przyszłości gospodarki, dyskusje o nowej rzeczywistości i pomysły na wychodzenie z postpandemicznego kryzysu.

Wydarzenie stanowi wstęp do szerszej debaty – Grupa PTWP planuje organizację XII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, największej imprezy biznesowej Europy Centralnej, w dotychczasowej formule, wraz z European Tech and Start-up Days, w dniach 2-4 września br.

OTO NAJWAŻNIEJSZE CYTATY DRUGIEGO DNIA EEC ONLINE, KTÓRY BYŁ POŚWIĘCONY CYFRYZACJI:

Wanda Buk, wiceminister cyfryzacji

Rzeczywistość zmienia się z dnia na dzień, inaczej funkcjonowalibyśmy rok czy dwa lata temu w lockdownie, inaczej dziś, bo ostatnie lata to czas mocnej rozbudowy infrastruktury stacjonarnej i światłowodowej. To w dużej mierze zasługa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, który dał silny impuls do rozbudowy sieci telekomunikacyjnej. Inwestycje w ramach programu Polska Cyfrowa miały miejsce głównie w latach 2016-17, ale dziś widzimy ich efekty. Jako kraj mocno podskoczyliśmy w rankingach, jeśli chodzi o dostępność sieci internetowej. Za rok, dwa, trzy lata, będzie to jeszcze bardziej odczuwalnie, co nie oznacza, że będzie idealnie. Popyt na usługi stale rośnie a infrastruktura właściwie goni potrzeby użytkowników.

Konrad Ciesiołkiewicz, prezes Fundacji Orange

Pandemia COVID-19 pokazała, jak duże jest w Polsce rozwarstwienie społeczne i że wciąż aktualny jest podział na Polskę A i B. Im dalej od terenów zurbanizowanych, wielkomiejskich, tym gorzej z dostępem do sieci. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że prawie 40 proc. Polaków żyje na wsi, a 20 proc. z nich nie posiada dostępu do internetu, szczególnie internetu stacjonarnego, to przekłada się to później na kwestie efektywności chociażby edukacji. Kluczowe bariery w okresie covidowym w e-edukacji to brak dostępu do urządzeń, nieumiejętność korzystania z tych urządzeń, brak dostępu do szybkiego internetu, przepustowość sieci, ale także brak czasu rodziców do większego zaangażowania w edukację dzieci, czy niebranie pod uwagę kondycji psychospołecznej dzieci i rodzin.