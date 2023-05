EEC Startup Challenge 2023: Magly Game wznosi hotelową rozrywkę na nowy poziom

Jak to wszystko się zaczęło, czyli skąd pomysł na start-up Magly?

Filip Budny, Founder & CEO, MAGLY: Moją motywacją do założenia MAGLY były doświadczenia z mojego dzieciństwa. Ze względu na pracę moich rodziców, codziennie mieszkałem w hotelu. Mimo że większość czasu spędzałem grając w gry komputerowe, zawsze odczuwałem potrzebę czegoś bardziej interaktywnego i angażującego. Kiedy rozpocząłem studia inżynierskie na Politechnice Warszawskiej i zdobyłem wiedzę oraz umiejętności w projektowaniu nowych technologii, postanowiłem zrealizować moje dziecięce marzenie.

Zespół Magly, fot. mat. pras.

Jednak moja motywacja do założenia MAGLY wykracza poza osobiste spełnienie. MAGLY to przede wszystkim zespół, który rozwija się poprzez emanowanie swoją kreatywnością. Tworzenie czegoś nowatorskiego i innowacyjnego jest tym, co nas napędza i co kochamy robić. MAGLY Game to nie tylko przedsięwzięcie biznesowe, ale projekt nacechowany pasją, który umożliwia nam wykorzystanie wszystkich naszych umiejętności, aby dostarczyć wyjątkowy, piękny i kompletnie bezkonkurencyjny produkt na skalę światową. To nasz sposób na wprowadzenie czegoś kompletnie nowego, czegoś, co zawsze będzie pamiętane i cenione.

Jak się gra w Magly? Co było impulsem do stworzenia narzędzia?



Goście hotelowi nabywają dostęp do gry w recepcji, a następnie korzystają z kontrolera w kształcie różdżki, aby interaktywnie działać na różne przedmioty i postacie wyświetlane na monitorach umieszczonych w różnych miejscach hotelu. Uczestnicy gry mogą obracać, podnosić i podświetlać elementy scenografii, a bohaterowie gry, obecni na monitorach lub w formie interaktywnych rzeźb, prowadzą rozgrywkę, jednocześnie opowiadając fabularną historię specjalnie stworzoną dla danego hotelu. Ta historia może być oparta na wydarzeniach historycznych lub wartościach reprezentowanych przez hotel, takich jak ekologia czy natura.

Impulsem do stworzenia narzędzia właśnie do hoteli były moje własne doświadczenia z dzieciństwa oraz badania rynku, które przeprowadziliśmy w celu potwierdzenia naszej hipotezy, że "hotelowe atrakcje dla dzieci są przestarzałe i bardzo podobne do siebie". Podczas przeprowadzanych wywiadów z 20 hotelami, 80% z nich potwierdziło nasze założenie i wyraziło zainteresowanie poszerzeniem oferty dla dzieci, jednak obecnie na rynku nie było nic nowatorskiego. Otrzymaliśmy łącznie 18 listów intencyjnych. Ponadto prezes "Hotelu Przyjaznego Rodzinie", Violetta Hamerska, również potwierdziła nasze przypuszczenia. To przekonało nas do stworzenia narzędzia, które z jednej strony oferuje nowatorski sposób interakcji z technologią, eliminujący negatywny wpływ na dzieci dzięki rozgrywce typu phi digital, a z drugiej strony daje hotelom możliwość wejścia na zupełnie nowy poziom poprzez skierowane do dzieci działania marketingowe, znacząco podnoszące ich atrakcyjność i konkurencyjność na rynku.

Filip Budny, Founder & CEO, MAGLY podczas EEC Startup Challenge 2023, fot. PTWP

Jak wygląda proces wdrożenia? Jak to działa od technicznej strony oraz jakie są koszty?

MAGLY to atrakcja, która jest w pełni spersonalizowana dla każdego hotelu. Proces wdrożenia składa się z czterech etapów. Pierwszy etap to proces kreatywny, w trakcie którego opracowywany jest unikalny scenariusz uwzględniający historię obiektu, lokalną okolicę lub wybraną przez hotel tematykę, np. ekologię. Drugi etap to tworzenie części graficznej, a trzeci to instalacja infrastruktury na miejscu, która trwa około 7 dni i nie zakłóca pracy hotelu. Czwarty etap obejmuje kalibrację i dostosowanie trudności gry, a następnie uruchomienie okresu testowego w hotelu. Cały proces trwa zazwyczaj od 3 do 4 miesięcy. Koszty wdrożenia są ustalane indywidualnie dla każdego hotelu, ponieważ różnią się ich potrzeby. Jednak wdrożenie MAGLY jest prostsze, tańsze i łatwiejsze w monetyzacji w porównaniu do innych atrakcji, co czyni go znaczącym źródłem dochodu dla hotelu, a inwestycja szybko się zwraca.

Gry MAGLY są sterowane przez system MAGLY Engine, który jest naszym własnym innowacyjnym systemem rozgrywki opartym na technologii Internetu Rzeczy (IoT). System ten umożliwia zarządzanie i tworzenie interaktywnych doświadczeń w rzeczywistym świecie. Głównym elementem systemu MAGLY Engine jest kontroler MAGLY, który zawiera 9-osiowy czujnik MEMS oraz algorytm rozpoznawania ruchu oparty na naszej sieci neuronowej. Dzięki temu algorytmowi dane o ruchu gracza są natychmiast odczytywane. Obiekty gry są połączone z systemem MAGLY Engine, który w czasie rzeczywistym agreguje i rozpoznaje dane, kierując rozgrywką gracza. Obiekty gry wyposażone są w czujniki, siłowniki, serwomechanizmy i inne elementy, które ożywiają scenografię. Dzięki temu interakcja w realnym świecie może być fizyczna, wizualna lub głosowa, zarówno z perspektywy scenografii jak i gracza. W efekcie, gracz korzystający z gry opartej na systemie MAGLY Engine może poczuć, że istnieje "magia" w realnym świecie i sam staje się bohaterem rozgrywki.

Gdzie już jest Magly i jak wpływa na hotelową frekwencję? Jak ważne dla gości są takie atrakcje?

Hotelarstwo to konkurencyjny rynek, a jego marketing stanowi duże wyzwanie. Dobra lokalizacja i atrakcyjna cena nie są już wystarczające, aby przekonać klienta. W dzisiejszych czasach spersonalizowane doświadczenie ma kluczowe znaczenie, zwłaszcza dla rodzin z dziećmi, które wybierają wakacyjne destynacje. To oferta atrakcji decyduje o tym, czy dzieci świetnie się bawią, a rodzice mogą w spokoju odpocząć. Pierwsza gra MAGLY została uruchomiona w Hotelu Zamek Ryn**** w listopadzie poprzedniego roku, a druga w Hotelu Notera SPA **** Bory Tucholskie podczas świąt wielkanocnych 2022 roku. Od tamtego czasu w Hotelu Zamek Ryn**** zagrało ponad 500 osób, mimo że jeszcze nie było okresu wakacyjnego. Zainteresowanie MAGLY jest ogromne, w obu lokalizacjach dzieci każdego weekendu stoją w kolejce, aby rozpocząć rozgrywkę. Czasami rodzice zostawiają dzieci w klubach malucha, żeby sami mogli zagrać ponownie. Dopiero rozpoczynamy działania marketingowe, więc ciężko jest mówić o wpływie na hotelową frekwencję. Jednak na TikToku możemy się pochwalić już ponad 0,5 milionem wyświetleń, a prawie każde dziecko, które odwiedza nasze hotele, korzysta z MAGLY. To dowodzi, że jest to naprawdę potężne narzędzie marketingowe.

Technologie są coraz bardziej obecne w naszym życiu, a z drugiej strony chcemy się oderwać od laptopów i telefonów, zwłaszcza na urlopie. Jak odpowiadacie na te potrzeby?

Gry MAGLY opierają się na technologii immersyjnych doświadczeń, które nie wymagają żadnego mobilnego urządzenia. Gracze korzystają jedynie z naszego kontrolera. Jest to inteligentne połączenie technologii z psychologią, które poprzez swoją rozgrywkę typu phy digital pozytywnie wpływa na koncentrację, pamięć, logiczne myślenie oraz umiejętność rozwiązywania problemów. Dodatkowo, możliwość wspólnej rozgrywki sprzyja rozwojowi społecznemu. Rozgrywka w MAGLY jest więc również rewolucyjna metoda rozwoju psychomotorycznego i emocjonalno-społecznego, szczególnie dla dzieci. Dlatego, jeśli chcemy oderwać się od laptopów i telefonów podczas wakacji, rozgrywka MAGLY stanowi idealne rozwiązanie. Możemy przeżyć przygodę samodzielnie lub razem z rodziną, świetnie się bawiąc.

Czy Magly Game pojawi się także w innych przestrzeniach? Jakie macie plany rozwoju?

Stworzyliśmy skalowalną infrastrukturę IoT MAGLY Engine, która może być dostosowana do różnorodnych obiektów. Naszym celem jest stworzenie sieci interaktywnych gier w atrakcyjnych miejscach, takich jak hotele, muzea i parki. Chcemy umożliwić całym rodzinom podróżowanie po naszej sieci, gdzie będą mogły zanurzyć się w pełni sfabularyzowanym i interaktywnym świecie, przeżywając niesamowite przygody. Aby przyspieszyć nasz rozwój i zrealizować tę wizję, obecnie poszukujemy inwestorów, partnerów i mentorów.

Czy wkrótce pojawią się nowe projekty od Magly?

Oczywiście, rozwijamy się niesamowicie dynamicznie i już mamy kilka kolejnych projektów w toku, które jeszcze w tym roku wszystkich zaskoczą!