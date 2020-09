EEC2020: E-commerce i technologie (pełna relacja+video)

fot. PTWP

Pandemia przyspieszyła proces cyfryzacji społeczeństwa, a tym samym pomogła wielu biznesom e-commerce w osiągnięciu rentowności oraz pokazała, że jest to branża solidna i przewidywalna. Na boom w zamówieniach internetowych trzeba się jednak przygotować – bez odpowiedniego zaplecza logistycznego sytuacja może nas przerosnąć - to główne wnioski z debaty ,,E-commerce i technologie”, która odbyła się podczas XII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Covid a bieżący biznes

Czy pandemia koronawirusa pogrzebała wyniki sieci odzieżowych? Czy jedynym ratunkiem okazała się sprzedaż przez internet?

- Moim zdaniem pogrzeb tradycyjnego handlu został ogłoszony za wcześnie. Obserwujemy, że klienci zaczynają wracać do galerii handlowych i sklepów stacjonarnych. Oczywiście e-commerce bardzo zyskał na pandemii, szczególnie pod względem zaufania konsumentów. Mogę jednak śmiało powiedzieć, że oba kanały sprzedaży mają się obecnie dobrze. Najważniejszy jednak i tak pozostaje sam produkt, a nie jego forma sprzedaży. Nauczyliśmy się, że jeśli dysponujemy dobrą kolekcją, to sprzedaż rośnie w każdym kanale. Jeśli kolekcja jest słabsza, to sprzedaż wszędzie spada - mówił Jacek Kujawa, wiceprezes zarządu LPP.

Karina Sobiś, założycielka E-Garderobe reprezentuje biznes odzieżowy typu pure e-commerce. Czy koncept opierający się na wypożyczaniu ubrań przyjął nad Wisłą?

- Wypożyczalnia odzieży to zupełna nowość na polskim runku, ale powszechna w Stanach Zjednoczonych, skąd wywodzi się jedna z najpopularniejszych tego typu platform - Rent The Runway. Naszą przygodę z tym biznesem zaczęliśmy się od edukowania konsumentek. Ten etap zajął nam dwa lata. Musieliśmy pokazać, że nie trzeba kupować nowych rzeczy od projektantów. W większości przypadków i tak założymy je tylko kilka razy. Można je po prostu wypożyczyć. Jest to rozwiązanie wygodniejsze, tańsze i bezpieczne – każdą rzecz przed dostarczeniem klientce pierzemy w pralni chemicznej – zaznaczyła Karina Sobiś, założycielka i prezes zarządu E-Garderobe.

Kim jest potencjalna klientka platformy? – Naszą ofertę kierujemy do każdej kobiety. Wiele z nich wypożycza strój na konkretną okazję, ale mamy również klientki, które wypożyczają ubrania na spotkania biznesowe – mówi założycielka wypożyczalni.

Firma pozyskała do współpracy inwestorów ze Stanów Zjednoczonych, którzy chcieli sprawdzić jak abonamentowy format sprawdzi się na rynku europejskim. – Pracowałam w Stanach Zjednoczonych przez osiem lat. Zauważyłam, że na polskim rynku jest luka pomiędzy segmentem fast fashion a luxury fashion. Tak powstało E-Gaderobe. Prowadzimy sprzedaż w systemie abonamentowym. To wygoda i oszczędność, a w czasach kryzysu zmienia się przecież nasze postrzeganie pieniądza – podkreśliła Karina Sobiś. Założycielka platformy przyznała, że firma przygotowuje się obecnie do wejścia na rynki zagraniczne.