Efektywniejsze niż social media

Jakie były dla Państwa najważniejsze wnioski, płynące z tego badania?

Rossmann: Ekrany w witrynach naszych sklepów to nośniki zauważane aż przez 50% osób, które je mijają. Oznacza to, że jest to doskonały sposób na komunikację z naszymi klientami. Oczywiście kluczowe jest, aby content wyświetlany na monitorach był jak najlepszej jakości oraz ciągłe zwiększanie jego efektywności.

Samsung: Badanie utwierdziło nas w przekonaniu, które wcześniej wynikało już z naszych spostrzeżeń, że dynamiczny przekaz na nośnikach digital signage bardziej przyciąga uwagę konsumentów niż statyczny, standardowy komunikat reklamowy. Przy czym istotne jest, że badanie odbyło się u jednego z czołowym detalistów na polskim rynku. Mieliśmy możliwość porównania jak nowoczesna komunikacja sprawdza się w sklepach o różnej specyfice lokalizacji i w przypadku różnego profilu konsumenta.



Co było dla Państwa zaskoczeniem?

Rossmann: Zaskoczeniem jest średnia długość patrzenia przez klienta w ekran. Z badań wynika, że klienci utrzymują uwagę dłużej niż na reklamach w niektórych mediach społecznościowych.

Samsung: Właśnie! W badaniu na plus zaskoczyło nas to jak dużą atencję potencjalnych klientów, cieszyły się zainstalowane ekrany. Wynik ponad 50 proc. zatrzymania uwagi na komunikacie wyświetlanym na ekranie to świetny wynik, który jest trudny do osiągnięcia przy standardowych środkach komunikacji.

Na czym skupiliście się Państwo podczas realizacji badania przez IPSOS?

Rossmann: Najważniejszą informacją, jaką chcieliśmy uzyskać było to jak wiele osób spogląda na ekrany i jak wygląda czas kontaktu z reklamą. W związku z lokalizacjami naszych sklepów w centrach miast, w rynkach, przy ulicach handlowych, a także przy głównych alejach w centrach handlowych (czyli miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszych) byliśmy przekonani, że ekrany to inwestycja z dużym potencjałem. Badanie to potwierdziło.

Samsung: Dla nas te badania są potwierdzeniem, że oferujemy rynkowi ciekawe i efektywne rozwiązanie komunikacyjne, które przynosi wymierne, mierzalne efekty. Mamy także nadzieję, że detaliści dostrzegą w tej technologii szanse na rozwinięcie swoich możliwości dotarcia do klientów, wyjścia do nich przed punkt handlowy, zatrzymania ich w trakcie drogi do pracy, na zakupy czy spacer.

Trzeba bowiem powiedzieć, że ekran w witrynie nie jest narzędziem typowo sprzedażowym. Jest elementem, który ma zainteresować klienta, przyciągnąć jego uwagę, skłonić do wizyty w sklepie ze względu na atrakcyjny komunikat o nowości czy promocji. Zadanie stricte sprzedażowe powinno zostać przejęte przez ekrany i komunikację wewnątrz sklepu. Właśnie na taki krok zdecydowała się sieć Rossmann po wspólnie przeprowadzonym pilotażu.

To są nasze rekomendacje płynące z tego badania. Aby osiągnąć jeszcze lepszy efekt komunikacyjny, należy wzmocnić działanie ekranów zewnętrznych odpowiednią komunikacją wewnętrzną, która towarzyszy klientowi przez jego całą ścieżkę zakupową.

Wdrożenie ekranów zewnętrznych Samsung w sklepach Rossman to jak dotychczas największe w Polsce wdrożenie tego typu technologii.

Rossmann: Tak i trzeba wskazać, że takie wdrożenie to przede wszystkim wielkie przedsięwzięcie logistyczne. Mieliśmy bardzo napięty grafik instalacji ekranów. W czasach przerwanych łańcuchów dostaw Samsung stanął na wysokości zadania, dostarczył nam sprzęt na czas i okazał się odpowiedzialnym partnerem. Dlatego wybraliśmy Samsunga jako dostawcę rozwiązań digitalizacji naszej komunikacji z klientem również wewnątrz sklepu. Prócz ekranów w witrynach inwestujemy teraz także w digitalizację wnętrza sklepu. Możliwość korzystania z jednej platformy do zarządzania digital signage postrzegamy jako zaletę rozwiązań Samsunga.



Jakie są Państwa plany, po uzyskaniu tak pozytywnych rekomendacji od Rossmanna?

Samsung: Przede wszystkim jesteśmy niezmiernie dumni, że Rossmann podkreśla to co jest w naszej technologii najważniejsze – oczywiście nośniki, ale przede wszystkim dostępność naszej platformy do zarządzania contentem z dowolnego miejsca na świecie i kształtowania wyświetlanej komunikacji w sposób bezpieczny, szybki i elastyczny. Wagę takich inwestycji pokazały pierwsze dni pandemii, gdy niemal z dnia na dzień, klienci musieli zostać poinformowani przez handel o nowych godzinach otwarć sklepów, czy limitach osób w placówce. W przypadku dużej sieci wydrukowanie i rozesłanie plakatów do wszystkich lokalizacji byłoby niezwykle czasochłonne i kosztowne. Komunikacja na ekranach mogła być natomiast rozesłana za pomocą jednego kliknięcia w systemie i wyświetlać się przy wejściu lub w witrynach natychmiast po jej wprowadzeniu. Pandemia zmienia oblicze, ale to co się nie zmienia to rosnące tempo trybu życia. W tej sytuacji szybkość komunikacji i możliwość natychmiastowej zmiany treści odgrywa bardzo istotną rolę. To będzie przemawiać na korzyść nośników cyfrowych, które nie tylko zwracają uwagę, ale także dają szansę na błyskawiczną personalizację komunikatów w zależności od pory roku, lokalizacji, stanów magazynowych czy promocji cenowych. Tak postrzegamy przyszłość komunikacji, w którą warto inwestować długofalowo.