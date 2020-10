EFL: 100 mln euro pożyczki z EBI na preferencyjne finansowanie inwestycji MŚP

Na początku września EFL podpisał kolejną umowę kredytową z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI). Leasingodawca w ramach programu pomocy antycovidowej wprowadzonego w tym roku przez EBI: EFL COVID19 CRISIS RESPONSE FOR SME&MIDCAP PL otrzymał pożyczkę w wysokości 100 mln euro. Środki mają być przeznaczone na finansowanie inwestycji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Współpraca EFL z EBI trwa od 2007 roku. W sumie podpisanych zostało w 12 umów w zakresie finasowania o łącznej wartości 1080 mln euro.

- Podpisanie umowy w ramach programu pomocy antycowidowej potwierdza nie tylko stabilną pozycję EFL, ale jest również dowodem zaufania oraz reputacji, jaką wypracowaliśmy w ramach wieloletniej współpracy. Jesteśmy jedną z pierwszych instytucji finansowych w Polsce, której EBI udzielił tak dużego wsparcia w ramach nowego programu. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie inwestycji polskich firm, w tym trudnym i wymagającym dla rozwoju polskiej przedsiębiorczości czasie - powiedział Radosław Woźniak, prezes zarządu EFL.

- EBI cieszy się z ponownego połączenia sił z EFL we wspieraniu polskiego małego i średniego biznesu. Ponieważ pandemia COVID-19 nadal obciąża gospodarkę, musieliśmy dostosować nasz zestaw instrumentów finansowych, do nowych realiów, aby szybko i skutecznie dotrzeć do firm, które nas potrzebują najbardziej. Leasing jest ważnym narzędziem dla młodych firm, które muszą nabyć nowe środki produkcji lub inwestować w unowocześnienie swoich firm - stwierdza prof. Teresa Czerwińska, wiceprezes EBI.

