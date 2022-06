Ekspert: Ekspozycja powinna opowiadać historię

Co Pana zdaniem jest kluczowe w nowoczesnej komunikacji wizualnej w punktach sprzedaży?

Według mnie kluczem jest budowanie doświadczeń klienta, a idealnym narzędziem do tego jest nowoczesna komunikacja wizualna. Warto być mistrzem w zarządzaniu półką i tworzeniu wartościowych ekspozycji towarów. Jednak, żeby przyciągnąć uwagę klienta i nakłonić go do zakupu towarów lub usług, potrzebne jest wykreowanie atrakcyjnej powierzchni sklepowej.

Bardzo ważne są nośniki, ich formaty, a przede wszystkim forma komunikacji oraz jej atrakcyjność wizualna i kontentowa. Bardzo ważną rolę odgrywają także surowce, wykorzystywane do tworzenia elementów komunikacji wizualnej. Ruch eko jest coraz bardziej popularny a przez to coraz chętniej wybierane są surowce, które mogą być ponownie przetwarzane.

Tworząc nowoczesną komunikację wizualną, warto uwzględnić elementy, które będą miały psychologiczny wpływ na kupujących. Bardzo ważną rzeczą jest również opowiedzenie historii w swoim sklepie. Warto do tego wykorzystać wszystkie funkcje zarówno przestrzeni, jak i samego budynku — tak, aby wpłynąć na zachowania zakupowe.

Efektywna komunikacja wizualna powinna prowadzić klientów przez przestrzeń handlową w określony, przemyślany sposób. Jeśli zostaną dobrze zaprojektowane tzw. przepływy, nakierujemy klientów na strategiczne, ważne pod względem handlowym miejsca. Można kierować odbiorców na przykład bezpośrednio do bestsellerów, artykułów sezonowych, wyprzedaży lub innych zakupów impulsowych.

Interesujące jest obserwowanie tych wszystkich procesów, ponieważ marki coraz lepiej rozumieją, że konsument w znacznej mierze kieruje się emocjami i coraz efektywniej na emocje u klientów potrafią wpływać. Z kolei klienci są coraz bardziej świadomi zabiegów, jakie stosują sprzedawcy.

A jakie elementy komunikacji wizualnej są przez konsumentów utożsamiane z atrakcyjnymi formatami handlowymi?

Na atrakcyjność formatów, a co za tym idzie również komunikacji wizualnej, składa się kilka czynników. Przede wszystkim spójność wizualna i komunikacyjna z innymi działaniami marketingowymi marki. Dopasowanie elementów komunikacji do grup odbiorców i ich oczekiwań. Bardzo ważnym elementem jest także atrakcyjność projektów, oraz wykonanie produktów, które są nośnikami komunikacji. Odpowiedni dobór surowców i technik wykonania ma ogromny wpływ na to jak konsument będzie odbierał komunikaty.

Wkomponowanie elementów komunikacji w układ powierzchni, odpowiedni dobór kolorystyki i treści ma ogromny wpływ na komfort konsumentów. Dziś to ważny element budowania formatów handlowych, w których klienci czują się najlepiej.

Jak Pana zdaniem będzie w najbliższych latach ewoluował wystrój,

format i wyposażenie punktu handlowego?

Drukowane materiały marketingowe są filarem wielu komunikacji wizualnych i z pewnością będą dalej się rozwijać. Każdego roku pojawiają się nowe surowce, które umożliwiają coraz ciekawsze realizacje. Ważnym elementem będzie również ekologia. Coraz chętniej będziemy korzystać z surowców, które można ponownie przetworzyć i wykorzystać.

Nie można zapomnieć również o nowoczesnych technologiach i łączeniu kanałów sprzedaży online i offline. W związku z tym w punktach sprzedaży coraz częściej będziemy obserwować nietypowe rozwiązania systemowe. Będzie to dotyczyło zarówno komunikacji wizualnej, jak i procesów sprzedażowych.