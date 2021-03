Ekspert: Korzyści z wdrożenia chmury odczują także lokalni przedsiębiorcy

Chmura nie jest przeznaczona tylko i wyłącznie dla największych firm. - Korzyści z jej wdrożenia odczują mali, lokalni przedsiębiorcy prowadzący nawet niewielki sklep, tak samo jak największe korporacje. Współczesna chmura jest potężnym centrum obliczeniowym oferującym wiele różnych rozwiązań - uważa Adam Wojtkowski, dyrektor generalny Red Hat w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Rodzajów chmur jest kilka, a najciekawszym i najbardziej pożądanym jej rodzajem jest chmura hybrydowa. Przejście całej organizacji i każdego jej elementu do chmury nie jest ani łatwe, ani szybkie. Dlatego powstała koncepcja chmury hybrydowej łącząca w sobie zalety chmury publicznej, prywatnej i infrastruktury on-premise. Dzięki temu część aplikacji działa w chmurze publicznej, a inne mogą pozostać pod pełnym nadzorem w chmurze prywatnej i lokalnych centrach danych.



- W chmurze działają komunikatory, programy graficzne, budowane są kompletne sklepy internetowe, programy CRM i wiele, wiele innych. To jak głęboko przejdziemy do chmury, zależy tylko od nas i naszych potrzeb. Pandemia pokazała, że ten, kto był już w chmurze lub w ekspresowym tempie się do niej przeniósł nie stracił, a wręcz zyskał - mówi Adam Wojtkowski.



Podjęcie decyzji, które chmury publiczne i prywatne są odpowiednie dla konkretnej firmy, a nawet poszczególnego obciążenia, jest złożoną kwestią.

Jeśli chcemy na przykład ocenić strategię wielochmurowej w przyszłości lub wypchnąć wdrożenia na brzeg sieci, ważne jest, aby rozwiązania programowe nie ograniczały przyszłych opcji. Jak utrzymać długoterminową zdolność łączenia nowych chmur, narzędzi i integracji, zwłaszcza gdy nie można przewidzieć przyszłych potrzeb? - Odpowiedzią nie jest jedna firma, jedna chmura czy jeden dostawca. Odpowiedzią jest Open Source, a ściślej rzecz biorąc platforma Kubernetes (oraz jej wersja dla środowisk korporacyjnych – OpenShift) i jej ogromne możliwości łączenia wielu różnych środowisk. Żaden dostawca usług w chmurze ani środowisko lokalne nie mają wszystkiego, czego potrzebujemy, a firmowe rozwiązania zbyt często mogą ograniczać wybory i możliwości adaptacji w przyszłości. Aby w pełni umożliwić adaptację do zmian bez kosztownej przebudowy chmura hybrydowa powinna być zbudowana na spójnej podstawie otwartego kodu źródłowego oraz możliwości przenoszenia usług i aplikacji między różnymi środowiskami - wyjaśnia dyrektor generalny Red Hat.