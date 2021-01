Ekspert: Wejście Amazona rozpocznie erę "wyścigu zbrojeń"

Co wejście Amazona zmieni w krajobrazie polskiego e-commerce? fot. Shutterstock

Ruch Amazona nikogo nie dziwi. To co się wydarzyło w polskim e-commerce w 2020 r. i kolejne prognozy ekspertów, ale też samego Amazona, wskazujące na dalszy dynamiczny wzrost e-handlu ostatecznie utwierdziły spółkę w przekonaniu, że już najwyższa pora zająć pozycję w naszym kraju. Wejście do Polski właśnie teraz to jasny sygnał, że Amazon wierzy w ten rynek i chce się w niego zaangażować na poważnie.

– Przede wszystkim, zwiększy się konkurencja i nastanie era „wyścigu zbrojeń”. W tej grze liczyć się będę podmioty, które stać na duże i szybkie inwestycje w dalszy rozwój oraz postępującą digitalizację sprzedaży i procesu obsługi klienta. Ci, którzy się na to nie zdecydują lub których na to po prostu nie stać, będą musieli zająć malutką niszę, gdzie kanałem sprzedaży będą właśnie platformy Allegro i Amazon, czyli de facto oddadzą rynek bez walki. Historycznie w takim wyścigu na każdym rynku, jaki atakował Amazon, ginęły firmy mało dynamiczne, o nisko zdigitalizowanym modelu oraz firmy

bez środków na inwestycje, koniecznych w perspektywie długiej walki – uważa Grzegorz Rudno-Rudziński, managing partner w Unity Group.

Jego zdaniem Amazon ma olbrzymią przewagę nad konkurencją - dostęp do taniego kapitału. – Standardowo walczy metodą dość brutalną. Amerykański gigant może bowiem długo funkcjonować na stracie, tak długo, aż znacząca część konkurentów wypali się ze środków i utonie lub odda pole walki. Jednak nie wszyscy polegną w tej bitwie, bo część graczy – tych z mocniejszą pozycją - nie dopuści do zbudowania monopolu. Ich wzrost odbędzie się jednak kosztem innych podmiotów -

tych mało dynamicznych, nieprzygotowanych do nowego rozdania – dodaje ekspert.

Zdaniem Grzegorza Brajewskiego, CEO Szpiegomat.pl, klienci wyczekują z utęsknieniem na start Amazon.pl, ponieważ już teraz wielu rodzimych konsumentów korzysta z zagranicznych wersji portalu. Oficjalne rozpoczęcie działalności Amazona w Polsce daje nadzieję na niższe (bo dopasowane do polskich realiów) ceny oraz wysoką jakość obsługi, która jest wizytówką tego serwisu. Z kolei dla naszych sprzedawców wejście Amazona do Polski jest jednocześnie wielką szansą, jak i wyzwaniem. Możliwość sprzedaży za pośrednictwem tak rozpoznawalnego marketplace’u na pewno pomoże dotrzeć przedsiębiorcom do rzeszy nowych klientów. - Nie można jednak zapomnieć, że wraz z wejściem Amazona do Polski, zwiększy się - i tak już wysoka - konkurencyjność naszego rynku e-commerce - mówi Grzegorz Brajewski.