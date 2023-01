Elavon wprowadza prostsze zasady uwierzytelnienia transakcji płatniczych

Obowiązująca od 2021 r. unijna dyrektywa o usługach płatniczych (PSD2) wprowadziła Silne Uwierzytelnienie Klienta (Strong Customer Authentication - SCA).

Analiza Ryzyka Transakcyjnego firmy Elavon została uznana za najlepszą usługę dla biznesu i uhonorowana tytułem Best Service to Business w konkursie Card and Payment Awards 2022.

Bezpieczna realizacja płatności dzięki TRA

Wskaźniki dotyczące oszustw związanych z płatnościami bezgotówkowymi są w przypadku Elavon niższe niż przeciętne - informuje spółka. Jak podaje, w rezultacie jest jedynym dużym dostawcą usług płatniczych w Europie, który przy transakcjach o niższym ryzyku poniżej 500 euro oferuje zwolnienie z obowiązku stosowania Silnego Uwierzytelnienia Klienta. Norma branżowa dla tego typu zwolnień wynosi od 100 do 250 euro, więc pod tym względem firma wyprzedza konkurencję dwukrotnie. Jest to możliwe dzięki Analizie Ryzyka Transakcyjnego (TRA). Zapewnia ona klientom firmy bezproblemową realizację płatności, zmniejsza liczbę porzuconych koszyków i zwiększa sprzedaż dla sprzedawców detalicznych, jak Puma i niektóre z największych linii lotniczych na świecie.

– Firmy korzystające z usług Elavon i rozwiązania TRA mają wskaźnik akceptacji transakcji wyższy o ok. 3,5 proc. niż średnia w branży (wynosząca 88 proc.). Dzięki temu mogą zmaksymalizować swoją sprzedaż online, a jednocześnie minimalizować nadużycia. Analiza Ryzyka Transakcyjnego jest najbardziej korzystna dla dużych sprzedawców detalicznych, którzy przyjmują bardzo wiele płatności – mówi Pari Sawant, Global Head of Product w Elavon.

Większe bezpieczeństwo handlu elektronicznego

Obowiązująca od 2021 r. unijna dyrektywa o usługach płatniczych (PSD2) wprowadziła Silne Uwierzytelnienie Klienta (Strong Customer Authentication). SCA to proces, który pozwala dokładniej identyfikować rzeczywistych posiadaczy kart płatniczych, aby zwiększyć bezpieczeństwo handlu elektronicznego. Jednak ta dodatkowa ochrona może spowodować wydłużenie procesu transakcji, co często prowadzi do „porzucania koszyków” w e-sklepach oraz zmniejsza satysfakcję klienta.

– Opóźnienia w procesowaniu płatności i niski poziom akceptacji powodują, że prawie jedna na pięć (19 proc.) transakcji zostaje przerwana. TRA optymalizuje proces płatności, maksymalizując sprzedaż, i jednocześnie zapobiega oszustwom. Wykorzystuje do tego analizę ryzyka oraz scoring, czyli ocenę wiarygodności podmiotu. Przy średniej wartości transakcji, która wynosi w branży lotniczej około 170 euro, a u dużych sprzedawców detalicznych – 30-50 euro, wzrost liczby zatwierdzeń transakcji może znacząco zwiększyć przychody firm – wyjaśnia Rafał Gołębiewski, Head of SMB Poland, Germany and Nordics w Elavon. – Zachowanie bezpieczeństwa w handlu elektronicznym jest najważniejsze, a system TRA pozwala na płynny i bezproblemowy przepływ płatności – dodaje.

– Elavon jest naszym ważnym partnerem. Wspierał PUMA E-commerce Europe w czasie dużej niepewności gospodarczej. Firma zapewniła nam innowacyjne podejście techniczne, aby zminimalizować negatywny wpływ Silnego Uwierzytelniania Klienta na transakcje. Dzięki temu PUMA była w stanie utrzymać swoje wskaźniki autoryzacji na wysokim poziomie. Mogliśmy spełniać wymogi PSD2 przy jednoczesnym zmniejszeniu przeszkód dla płatności, które zostały zatwierdzone jako bezpieczne – komentuje Marcus Riese, Senior Payment Specialist Ecommerce Europe w PUMA.

Analiza Ryzyka Transakcyjnego firmy Elavon została uznana za najlepszą usługę dla biznesu i uhonorowana tytułem Best Service to Business w konkursie Card and Payment Awards 2022. Otrzymała także Srebro w kategorii Najlepszy program płatności B2B (Best B2B Payments Programme) w konkursie UK Emerging Payments Awards 2021.